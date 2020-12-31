Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского "5 канала" назвал себя инициатором спецоперации, итогом которой стало задержание 33 россиян из ЧВК Вагнера летом этого года в Белоруссии

5 канал

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского "5 канала" назвал себя инициатором спецоперации, итогом которой стало задержание 33 россиян из ЧВК Вагнера летом этого года в Белоруссии.

По словам Порошенко, он санкционировал проведение этой спецоперации еще в 2018 году, когда был Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Целью этой операции было "выманить на Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17", однако спецоперация была сорвана некими "конкретными лицами". Экс-президент назвал это государственной изменой и пообещал добиться привлечения виновных к ответственности.

"Я очень настойчиво советую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено", - подытожил Порошенко.

О задержании в Белоруссии 33 человек, которых назвали бойцами ЧВК Вагнера, стало известно 29 июля. По данным правоохранительных органов Белоруссии, поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин. Белорусские власти утверждают, что задержанные связаны с частной военной компанией "Вагнер". В отношении них уже возбуждено уголовное дело о подготовке терактов, они дают показания.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал все это "чрезвычайным происшествием", собрал Совет безопасности и обвинил Россию в "грязных намерениях". В МИД Украины и Совете национальной безопасности и обороны заявили, что внимательно следят за ситуацией, а запросы об экстрадиции задержанных будут составлять компетентные органы, если сочтут нужным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все задержанные - граждане России, иного их гражданства Москва не признает. Он также сказал, что российские законы не предусматривают существование ЧВК, но разрешает ЧОПы. 31 июля он сообщил вслед за МИД, что в Белоруссии задержали частных охранников, которые через Минск должны были транзитом направиться в Стамбул и в Белоруссии ничего незаконного не делали. Согласно версии, которую озвучили источники в российских спецслужбах, "вагнеровцы" могли направляться транзитом через Белоруссию в Африку или на Ближний Восток.

Позднее офис генпрокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции 28 человек из 33 задержанных. Им объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины), девять из них - граждане Украины. Сообщалось, что украинская сторона намерена привлечь их к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

В послании народу и Национальному собранию Лукашенко также заявил о переброске еще одного отряда боевиков на юг страны и сообщил о попытке организовать бойню в центре Минска. Никого конкретно в попытке организовать эту бойню он не обвинил, но после этого перешел к обсуждению задержанных "вагнеровцев". По его словам, наемники приехали в Белоруссию намеренно и наблюдали в Минске за происходящим в ходе президентской предвыборной кампании.

Впоследствии российские СМИ назвали задержание россиян результатом провокации украинских спецслужб. По их данным, вербовка и сопровождение участников задержанной группы шли с виртуальных телефонных номеров, билеты для групп были приобретены через украинские турфирмы.

Cразу после задержания 29 июля в посольство Украины в Минске были переданы списки задержанных. Операция СБУ должна была нанести удар одновременно по ЧВК Вагнера, "Роснефти" и российско-белорусским отношениям, а возможная экстрадиция граждан России на Украину могла бы стать неплохим ответом на прошлогодний инцидент в Керченском проливе. В середине августа стало известно, что 32 задержанных россиянина уже находятся в России. Один из задержанных граждан РФ, также имеющий белорусское гражданство, остался в республике. Позднее президент РФ Владимир Путин охарактеризовал инцидент как совместную операцию украинских и американских спецслужб.