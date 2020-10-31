Белоруссия с 1 ноября временно приостанавливает въезд в страну для иностранных граждан и лиц без гражданства через наземные и речные пункты пропуска в целях борьбы с распространением коронавируса

Фото: Rakoon / commons.m.wikimedia.org Это касается автодорожных и железнодорожных пунктов, а также пунктов упрощенного пропуска и пунктах в речных портах, сообщается на сайте Госпогранкомитета республики

3dmitry / DepositPhotos

Белоруссия с 1 ноября временно приостанавливает въезд в страну для иностранных граждан и лиц без гражданства через наземные и речные пункты пропуска в целях борьбы с распространением коронавируса. Это касается автодорожных и железнодорожных пунктов, а также пунктов упрощенного пропуска и пунктах в речных портах, сообщается на сайте Госпогранкомитета республики.

На лиц, прибывающих в страну через национальный аэропорт Минск, ограничение не распространяется. Также оно не касается иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам; глав и членов официальных делегаций; иностранцев, оказывающих Белоруссии международную безвозмездную помощь; водителей, выполняющих международные автомобильные и почтовые перевозки; членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, бригад международных поездов; супругов, родителей или детей граждан Белоруссии; иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание в республике, либо разрешение на работу.

Также ограничение не затронет иностранцев, следующих в Белоруссию в связи с тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, а также перевозчиков стволовых клеток и органов для трансплантации. Въезд также будет разрешен россиянам, которые следуют транзитом через Белоруссию в Россию.

Кроме того, запрет не распространяется на иностранцев, которые осуществляют деятельность в Чернобыльской зоне отчуждения либо задействованы в международных проектах по закрытию Чернобыльской АЭС и следуют транзитом по участку автодороги Славутич - Чернобыльская АЭС.

Иностранные родственники граждан республики и лица с ВНЖ и ПНЖ, прибывшие в Белоруссию из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны провести 10 дней на самоизоляции. В течение этого срока они не смогут пересечь границу.

Исключение составляют сотрудники дипмиссий и консульств с дипломатическими и служебными паспортами, а также члены их семей; сотрудники Государственной фельдъегерской службы Белоруссии и республиканского унитарного предприятия "Специальная связь", доставляющие официальную корреспонденцию, дипломатическую почту и спецотправления; водители на автомобильных и почтовых международных перевозках; члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения; физлица, возвращающиеся после служебной командировки.