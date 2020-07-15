В России начали производство бизнес-седана Kia K5, который сменит Kia Optima

15 июля на заводе "Автотор" в Калининграде стартовало производство автомобиля Kia K5, который придет на смену седану Kia Optima. Об этом говорится в сообщении российского представительства Kia, опубликованном на страницах компании в соцсетях. Ожидается, что у дилеров модель K5 появится осенью.

Производство новой модели на калининградском предприятии ведется методом мелкоузловой сборки. Цены и комплектации K5 будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает агентство "Автостат".

Ранее сообщалось, что на российском рынке автомобиль будет предлагаться с 2,0-литровым бензиновым двигателем MPI мощностью 150 лошадиных сил, который будет работать в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Также клиентам предложат новый 2,5-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском, развивающий 194 силы, который комплектуется восьмиступенчатым "автоматом". Обе модификации получат передний привод, полностью независимую подвеску и колеса размером от 16 до 18 дюймов.

Решение вывести новую модель на российский рынок под названием K5, а не Optima в компании объясняли изменениями в стратегии развития бренда, а также новым вектором развития дизайна самой модели.

Сейчас Kia Optima продается в России в версии со 150-сильным мотором объемом 2 литра либо с 2,4-литровым агрегатом мощностью 188 лошадиных сил. Цены на эту машину стартуют от 1,36 млн рублей без учета скидок, и Optima входит в тройку самых продаваемых моделей Kia на российском рынке.