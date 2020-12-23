Компания Hyundai подтвердила закрытие сделки по покупке законсервированного завода General Motors в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила глава PR "Хендэ Мотор СНГ" (российское представительство Hyundai) Юлия Тихонравова на итоговой пресс-конференции компании.

"Да, [сделка по заводу GM] была закрыта 6 ноября, и регистрация собственности была осуществлена 2 ноября. Еще раз хотим подчеркнуть, что из-за сложной ситуации, связанной с пандемией, говорить о каких-то конкретных сроках начала производства преждевременно", - приводит слова Тихонравовой ТАСС.

Финансовые детали сделки, а также планы по выпуску моделей Hyundai на бывшем заводе GM в компании не раскрывают.

Напомним, речь идет о заводе General Motors в Шушарах, который был законсервирован в 2015 году, после ухода GM из России. До этого на нем собирали автомобили Opel, Chevrolet и Cadillac. В январе прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила компании "Юнисон авто рус" купить этот завод. Компания "Юнисон" занимается сборкой легковых автомобилей, а также специальной и коммерческой техники. На заводе компании в окрестностях Минска выпускаются автомобили Peugeot, Citroen, Cadillac, Chevrolet Tahoe и модели китайского автопроизводителя Zotye. Однако в итоге предполагаемая сделка не состоялась.

В июле этого года ходатайство в ФАС о покупке этого завода направила компания Hyundai. Вскоре ведомство одобрило сделку.

"Мы сейчас прорабатываем различные сценарии, анализируем возможности нашего завода, анализируем потребности и перспективы рынка, также анализируем наш модельный ряд. Совершенно очевидно, что наш проект в Шушарах носит долгосрочный характер, поэтому мы сейчас смотрим на горизонт 5-8 лет. Пока преждевременно говорить о каких-то конкретных моделях и объемах", - прокомментировал сделку управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев. По его словам, производственная программа второй площадки Hyundai может быть представлена в июле 2021 года.

У Hyundai уже есть один завод в Петербурге. Он был запущен в сентябре 2010 года, и сейчас это предприятие выпускает несколько моделей Hyundai и Kia, включая Hyundai Solaris и Kia Rio. Производственная мощность этого завода составляет свыше 200 тыс. автомобилей в год. Также компания использует сборочную площадку "Автотора" в Калининграде.