Пленарное заседание Госдумы РФ, 26 мая 2021 года
Госдума РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ, 26 мая 2021 года
 
 
 
Пленарное заседание Госдумы РФ, 26 мая 2021 года
Госдума РФ

Госдума на заседании 25 мая приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о подготовленных МВД поправках в ст. 264.1 УК, которая предусматривает санкции для водителей, наказанных ранее за пьяное вождение (или отказ от освидетельствования) в рамках Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и имеющих статус "подвергнутых административному наказанию".

Сейчас законодательство гласит, что если такой водитель был снова пойман пьяным в течение года, то ему грозит уголовная ответственность. Суд может назначить штраф в 200-300 тыс. рублей, отправить нарушителя в тюрьму на срок до двух лет или назначить иное наказание. Поправки предлагают ввести более жесткие санкции для ранее судимых по ст. 264.1. Речь идет о штрафе до 500 тыс. рублей, исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах на срок до трех лет и лишении свободы на срок до трех лет.

Необходимость этих поправок в МВД объясняли тем, что в нынешней редакции ст. 264.1, появившаяся в УК в 2014 году, не способствует борьбе с пьяным вождением. Так, из всех лиц, подвергнутых наказанию по ней в 2020 году, 20% было осуждено по ней повторно (в 2018 году - 10%, в 2019 году - 15%). В Удмуртии этот показатель составил 49%, а в Мурманской области - 30%. В Калининградской области водитель был осужден по этой статье четыре раза.

Юрист, адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько называл предложенные МВД поправки "условным усилением", отмечая, что суды не смогут приговаривать к аресту впервые осужденных по ст. 264.1, так как сейчас преступления по этой статье относятся к преступлениям небольшой тяжести. Радько отмечал, что в МВД предлагали повысить преступления по ст. 264.1 УК до категории средней тяжести, что могло бы "развязать судьям руки", но от этой идеи отказались.

Изменение наказаний за пьяную езду предусматривает и новая версия КоАП, которую готовит Минюст. В частности, проект документа предусматривает введение залога в 30 тыс. рублей за задержанный у нетрезвого водителя автомобиль, а в ряде случаев и конфискацию транспортного средства без права возврата.