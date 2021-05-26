Пленарное заседание Госдумы РФ, 26 мая 2021 года

Госдума РФ

Госдума на заседании 25 мая приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс об ужесточении ответственности за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о подготовленных МВД поправках в ст. 264.1 УК, которая предусматривает санкции для водителей, наказанных ранее за пьяное вождение (или отказ от освидетельствования) в рамках Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и имеющих статус "подвергнутых административному наказанию".

Сейчас законодательство гласит, что если такой водитель был снова пойман пьяным в течение года, то ему грозит уголовная ответственность. Суд может назначить штраф в 200-300 тыс. рублей, отправить нарушителя в тюрьму на срок до двух лет или назначить иное наказание. Поправки предлагают ввести более жесткие санкции для ранее судимых по ст. 264.1. Речь идет о штрафе до 500 тыс. рублей, исправительных работах на срок до двух лет, принудительных работах на срок до трех лет и лишении свободы на срок до трех лет.

Необходимость этих поправок в МВД объясняли тем, что в нынешней редакции ст. 264.1, появившаяся в УК в 2014 году, не способствует борьбе с пьяным вождением. Так, из всех лиц, подвергнутых наказанию по ней в 2020 году, 20% было осуждено по ней повторно (в 2018 году - 10%, в 2019 году - 15%). В Удмуртии этот показатель составил 49%, а в Мурманской области - 30%. В Калининградской области водитель был осужден по этой статье четыре раза.

Юрист, адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько называл предложенные МВД поправки "условным усилением", отмечая, что суды не смогут приговаривать к аресту впервые осужденных по ст. 264.1, так как сейчас преступления по этой статье относятся к преступлениям небольшой тяжести. Радько отмечал, что в МВД предлагали повысить преступления по ст. 264.1 УК до категории средней тяжести, что могло бы "развязать судьям руки", но от этой идеи отказались.

Изменение наказаний за пьяную езду предусматривает и новая версия КоАП, которую готовит Минюст. В частности, проект документа предусматривает введение залога в 30 тыс. рублей за задержанный у нетрезвого водителя автомобиль, а в ряде случаев и конфискацию транспортного средства без права возврата.