Wikipedia Бенигно Акино-младший

Wikipedia

"История, особенно политическая, события, дает факты - и позволяет их интерпретировать так как хочется рассказать. В связи с попытками не дать лидеру оппозиции Алексею Навальному вернуться в страну после того, как он пережил попытку отравления - вот какая история", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook.

"Филиппины, 1983 год. Фердинанд Маркос президент уже 18 лет - первые десять лет были успешны, и один раз он переизбрался вполне демократически. А потом остался еще и еще, все больше опираясь на силовиков, сажая в тюрьму или просто убивая оппонентов. Как это обычно бывает у "сильных лидеров", сначала подъем, потом много лет скатывания к исходной позиции. Стагнация, а потом и экономический спад, растущая бедность и недовольство граждан.

Бенигно Акино - один из лидеров оппозиции, находящийся за границей, который хочет вернуться на родину. И его все - и окружение президента Маркоса, и независимые комментаторы, и тайно, и явно - предупреждают о том, что лучше ему не возвращаться. Когда Акино говорит о том, что он хочет вернуться, ему просто говорят, что если он вернется, его убьют. Его пытаются остановить с помощью разных формальных процедур, отменяя документы и предупреждая пограничников. Он объявляет о том, что наденет бронежилет - пусть бронежилет "не может защитить голову" - и, с помощью тайных сторонников среди филиппинских властей, 21 августа 1983 года прилетает в Манилу.

Бенигно Акино был убит - выстрелом в голову - сразу после того как он вышел из самолета в манильском аэропорту. На глазах сотен сотрудников госбезопасности, которых Маркос отправил "обеспечить безопасность" Акино. Кто - до сих пор неизвестно. Это дело не расследовалось тогда - примерно также, как не расследуется покушение на Алексея Навального в 2020 году. Его не смогли расследовать и после, когда режим Маркоса рухнул - пара десятков "исполнителей" села на много лет, но кто был заказчиком, так и осталось неизвестным. Или, точнее, было известно с первых минут.

Какие из этого уроки? Не надо возвращаться в такой ситуации - есть такой урок. Не надо убивать лидеров оппозиции - есть и такой урок. Через два года Маркос попытался обеспечить очередную "победу на выборах" с помощью фальсификаций и арестов - и волна протестов, быстро поддержанная руководством силовиков, смела его без следа. Президентом стала вдова Акино Корасон - не политик, а символ несогласия с режимом. Через много лет президентом стал сын Корасон и Бенигно, тоже Бенигно Акино. Сейчас он уже бывший президент (ограничения на один президентский срок с тех пор не нарушались), популярный и уважаемый человек".