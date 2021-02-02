"Еще когда Владимир Владимирович брал уроки у питерской улицы, которая научила его бить первым, он уже не любил вот этих, которых потом стали называть ботаниками", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook .

"С хорошими оценками, с образованными родителями, занимающихся музыкой или математикой или еще чем-то, но не дзюдо или иным каким мордобоем, воротящих нос от выходящих из подворотни.

Может, он их и бил, и отнимал деньги (или его товарищи так делали - я ведь вырос в Питере, мы с ним жили в двадцати минутах ходьбы друг от друга, тогдашнюю шпану помню), но завидовал им, завидовал той другой жизни, на обочине которой он и такие, как он, оказались волею судеб.

А сейчас такие, как они, выходят протестовать, а такие, каким был он, только прекрасно экипированные, их бьют. Да, он сделал фантастическую карьеру. Он стал одним из самых могущественных людей на Земле. Но, все равно, он, наверное, с удовольствием представляет себя в рядах ОМОНа. А вот среди протестующих он себя представить не может".