"Путинские власти творчески развивают наследие Оруэлла. Спикер Госдумы поделился новым откровением: "Навальный - бесстыдник и подлец. Путин спас его жизнь". Таким образом, к знаменитым оруэллским "Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила" прибавилась новая максима: "Покушение на жизнь - это спасение жизни", - пишет социолог на своей странице в Facebook.

"Покушаясь на твою жизнь, Большой Брат спасает ее. Он непогрешим и всемогущ, все, что он делает - абсолютное благо. Убийства, им совершенные, - спасительные операции. Он спас жителей взорванных в Москве домов, детей Беслана и заложников Норд Оста от террористов. Он спас Литвиненко, Немцова, Политковскую от самих себя.

Вот и Навального он спас. Могли бы ведь и просто застрелить или полонием травануть, чтобы понадежней. А его всего лишь отправили в трехнедельную кому. Благодарить должен за такой подарок. А он "подлец и бесстыдник" еще смеет возмущаться...".

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"Первое, что приходит в голову. Дорогие дети! Всем известна доброта Ленина. Я вам расскажу такой случай. Однажды Ленин брился у шалаша в Разливе, а мимо шел маленький мальчик. Вот Ленин бритвочку точит, а сам на мальчика поглядывает. Вот Ленин побрился, кисточку вымыл и опять бритвочку точит, на мальчика поглядывает. Потом бритвочку вытер и положил в футлярчик. А ведь мог бы и полоснуть!"