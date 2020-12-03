"Обама, Буш и Билл Клинтон объявили, что перед началом кампании вакцинации они сами публично вколют себе вакцину", - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Путин, как мы знаем, от участия в подобном мероприятии отказался, он просто поручил вакцинировать россиян.

Когда вы слышите, что Россия - уникальная цивилизация и нечего, мол, ей навязывать западные лекала, имейте в виду, что в первую очередь речь идет о борьбе с принципом универсальности.

У нас правительству - одно; рядовым гражданам - другое. Это и есть главная отечественная скрепа".