Алексей Навальный

Навальный LIVE / YouTube

"Алексей Навальный получил престижную международную премию Женевского саммита по правам человека "За моральное мужество"; эту премию каждый год присуждает консорциум из 25 авторитетных правозащитных организаций из разных стран мира", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook .

"Вроде все логично: действительно, уж чего-чего, а морального мужества Навальный продемонстрировал просто немереное количество. Но на днях мне один журналист задал вопрос: а как так вышло, что Алексей Навальный стал лауреатом правозащитной премии? Какой же он правозащитник? Он же политик!

И правда, если вы посмотрите на список лауреатов этой премии за прошлые годы, вы там в основном увидите очень достойных и замечательных правозащитников, которые делали разные важные правозащитные вещи - спасали беженцев, боролись с современным рабством, защищали права женщин и меньшинств. Если задуматься, серьезный вопрос - как с этим всем соотносится борьба с коррупцией?

И вот мне кажется, что в том и важность момента, что работа Навального и его команды наглядно продемонстрировала всему миру на примере России универсальный, мировой закон: политический режим, построенный на коррупции, всегда стремительно деградирует и начинает массово нарушать права человека. Фонд борьбы с коррупцией* и штабы Навального показали: коррупция лежит в основе огромного количества именно правозащитных нарушений. Начав с небольшого воровства, коррупционный режим быстро входит во вкус. Аппетиты растут, с ними растут и откаты. Меняется логика принятия решений. Если раньше тот или иной крупный проект затевается для того, чтобы что-то построить, а потом уже ответственные за него чиновники ищут возможность что-то отщипнуть себе в карман, что-то украсть - и такое, увы, конечно, происходит в очень многих странах мира - то после коррупционного перерождения режима все переворачивается с ног на голову: любой большой проект затевается для того, чтобы украсть и распилить, а уж там потом дело десятое - получится на самом деле что-то построить или нет.

Для любой развитой страны коррупция - это большая проблема, с которой страна с тем или иным успехом пытается бороться. В идеале - избавляется от нее, в реальности - максимально ограничивает. Но в странах, на долю которых выпало такое же несчастье, как и России, все иначе: политический режим не может бороться с коррупцией, потому что он сам на ней основан. И вот когда это перерождение случилось, когда коррупция стала смыслом существования, а не проблемой или побочным эффектом политической системы, тогда правам человека приходит крышка.

Режим не может себе позволить, чтобы о коррупции писали журналисты. И начинает наступление на свободу слова и независимые средства массовой информации. Режим не может себе позволить, чтобы люди, недовольные тем, что их обворовывают, выходили на улицу. И начинает вводить штрафы и тюремные сроки для протестующих, пугать всеми земными карами за участие в мирных митингах.

Режим не может себе позволить, чтобы суды рассматривали дела объективно, ведь тогда они будут выносить решения не в пользу коррупционеров и, чего хорошего, придется возвращать награбленное. И начинается демонтаж и коррупционное разложение независимой судебной системы. Режим не может себе позволить, чтобы политики, попавшиеся на коррупции, проигрывали выборы - ведь тогда новая власть может захотеть расследовать их преступления. И начинает фальсифицировать выборы, сначала понемножку, а потом в огромных масштабах.

И так далее, и до бесконечности. Просто читаем всеобщую декларацию прав человека, пункт за пунктом. Применяем ее к положению дел в сегодняшней России. И понимаем, что каждое из этих базовых прав в нашей стране было фактически отменено по одной-единственной фундаментальной причине - оно мешало Путину и его друзьям воровать".