"Через несколько дней Россия отметит День Победы - и все снова будут вспоминать войну и ее уроки. Однако уже сегодня о тяготах борьбы с опасными вызовами и о стратегии власти в таких ситуациях вновь стоит задуматься - но не столько в связи с приближающимся праздником, сколько оценивая только что опубликованные данные", - пишет экономист на своей странице в Facebook .

"Сообщение Росстата о том, что за последние 12 месяцев в России от короновируса и его последствий скончались около 330 тыс. человек, ставит многие вещи на свои места. Становится понятно, что наша страна стала одной из тех, кто сильнее всего пострадал от "подарка", пришедшего от нашего главного союзника, Китая; что власти повторили тактику "маршала Победы" Г.Жукова, не жалевшего жизней солдат ради достижения тех или иных задач к нужной дате; что разнузданное вранье было и остается главным средством, с помощью которого российская власть общается со своими подданными.

В 2020 г. россиян стало меньше на полмиллиона человек, и при этом никакого "великого перелома" пока не видно: если в прошлом году т.н. "избыточная смертность" (т.е. превышение числом умерших показателя сопоставимого прошлого периода) составила 13%, то по итогам первого квартала 2021 г. этот показатель вырос практически вдвое, до 26%. В годовом выражении убыль населения также увеличилась в два раза. Доверие к российской статистике было давно подорвано: ни в одной стране мира на протяжении месяцев число заражений не менялось день ото дня всего на 2-5% (в Европе числа порой отличались на 20-40%), и нигде сокращение инфицирований более чем втрое (как это декларировалось в России между январем и апрелем этого года) не сопровождалось снижением смертности всего на 25%. Я думаю, что всерьёз обсуждать те цифры, которые оглашаются властями, больше вообще не стоит.

Россия - это "коммерческое государство", собственники которого меньше всего заботятся о гражданах, и больше всего - о сохранении возможности получать высокие дивиденды от "функционирования народнохозяйственного комплекса". Кремль не оказал населению и частному бизнесу и толики той помощи, которую практически без колебаний выделили западные правительства; власти не ввели новых локдаунов после того, как осознали, насколько остановка экономики может подорвать их собственное благосостояние. Да, экономически Россия прошла через короновирусный кризис гораздо успешнее, чем многие другие государства - но если цифры смертности по наиболее крупным пострадавшим странам верны, то мы находимся на первом месте среди них по удельной смертности, опережая и США, и Бразилию.

Для правителей российского государства на протяжении столетий человек был самым дешевым из тех ресурсов, которым они располагали - а как к ценнейшему активу к людям в нашей стране не относились никогда. Власти сегодня не зря озабочены проблемой миграции и "привлекальности" России для ее соседей: миллионы человек из стран бывшего СССР вскоре заполнят лакуны, сделанные пандемией; новая программа предоставления гражданства за инвестиции даст Кремлю очередную надежду (хотя в большинстве уважающих себя стран сейчас такие программы отменяют как коррупционные и неэффективные). Россия, как предполагают ее вожди, справится с пандемией не менее успешно, чем пережила она и другие проблемы - однако не остается сомнения, что власти не выносят никаких уроков из истории, и не пытаются отказаться от представления о народе как о расходном материале, безотносительно к тому, борется ли страна с внешним врагом или с "объективными обстоятельствами".