"Возможная победная траектория Трампа с самого начала выглядела крайне узкой тропинкой без права на ошибку. Он прошел по ней гораздо дальше, чем полагало большинство экспертов, но все же чуда, судя по всему, не произошло", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook, комментируя промежуточную ситуацию с подсчетом голосов на выборах президента США.

"Фактически, Трампу надо было удержать все те же штаты, которые он выиграл у Клинтон в 2016 году, а Байдену надо было отыграть из них буквально 1-2, причем любых. Модели предполагали, что у него есть шансы отыграть многие - чуть ли не большинство из 13-15 "неопределившихся" штатов - на самом же деле все получилось гораздо скромнее, но и того, что получилось, видимо, будет достаточно.

По той картине, которая сложилась сейчас, Байден забирает Аризону и Висконсин (эти два штата Хиллари проиграла в 2016 году), после чего - вне зависимости от результатов в Северной Каролине - ему будет достаточно победы в любом из трех оставшихся неопределенных крупных штатов: Джорджии, Мичигане или Пенсильвании. С учетом особенностей подсчета голосов (бюллетени, направленные по почте, и, как мы много обсуждали на ночном стриме, гораздо чаще являющиеся бюллетенями за Байдена, считают в этих штатах в основном после бюллетеней в урнах на участках), у Байдена сохраняются отличные шансы на то, чтобы выиграть все три этих штата. Но все три и не нужно, а Мичиган он выигрывает почти наверняка, и уже этого будет достаточно.

У Трампа сохраняется, наверное, последняя возможная траектория - если он флипнет Неваду. Маловероятно, но удивительного прошлой ночью уже было немало. Вот тогда Байдену обязательно надо забирать и Пенсильванию (или Джорджию), и вечер перестает быть томным - по крайней мере, о подведении результатов в ближайшие 2-3 дня можно забыть.

Поэтому сейчас надо внимательно смотреть на окончательные результаты Невады и Мичигана, и те и другие вроде должны быть сегодня. Если Байден выигрывает оба этих штата, то никакие нервозные истории про долгие суды-пересчеты и всякие там апокалиптические сценарии с силовым противостоянием в Пенсильвании не станут реальностью. Если с Невадой и/или Мичиганом не сложится, то результатов ждать еще долго.