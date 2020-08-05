"Интересно, насколько близка магистральная мысль в послании Лукашенко к российской пропаганде: давайте сохраним. 26 лет, между прочим, большой срок. Ну представьте себе: это разница между последним предвоенным 1913 - задержавшимся XIX веком, и 1939 - началом Второй Мировой. Это время, за которое все успело начаться и кончиться: Первая Мировая, бесконечные гражданские войны и революции, эпидемия Испанки, НЭП, Веймарская республика, коллективизация и Большой террор", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"В 1913 году молодой художник Адольф Гитлер зарабатывает живописью на комнату в Мюнхене. Между первым запуском "Фау-2" и полетом Гагарина прошло 19 лет. Сам Советский Союз просуществовал 70 лет. Режим персональной власти Лукашенко даже не втрое моложе того утраченного идеала, к которому отсылает его пропаганда. Примерно 55% населения Белоруссии моложе 44 лет, т.е., не имели права голоса в 1994 году, примерно 27% моложе 25 - не родились на тот момент. Четверть населения, уже не настолько юные граждане, часть из которых - родители других граждан, никогда не жили ни в какой иной Белоруссии, только при Лукашенко.

Но когда речь заходит о том, что надо что-то сказать гражданам, как-то убедить их, что продление полномочий действующей власти принесет пользу, то сразу выясняется, что тот самый "монолит", за эти годы построенный, - он никакой не монолит, что все это, как говорят в одной соседней стране, "на живую нитку", что государство в состоянии инженерного прототипа, вот когда будущий смартфон - это еще платки, скрутки и изолента, разбросанные по столу. Только отпусти это хрупкое равновесие, только удали одно физическое лицо из системы - она рухнет сей момент.

Т.е., даже для целей чисто риторических довольно трудно изобрести какое-то оправдание новому сроку. Никто не заикается о завтра, давайте все силы приложим к тому, чтобы сегодня, по возможности, еще сколько-то длилось.

Причем, все: кто пишет, кто говорит, кто слушает по телевизору и сидит в зале - хорошо понимают, что это самое драгоценное "сегодня" клонится к закату. Может и получится пережить этот электоральный цикл, но впереди, как и в российском случае, точно меньше, чем позади. Не будет еще 26 лет, крайне маловероятно что будет еще 10.

Засидевшиеся автократы по риторике удивительно похожи на плохих квартиросъемщиков: он знает, что и через неделю не заплатит, но это будет проблема через неделю, сейчас просто нужно просто ее вымолить.

Ни репрессивность, ни пропаганда, вот именно это худшая черта режимов нашего типа - они пожирают время. Ни для чего. Просто чтобы быть. Плохие вопросы будут уже потом: куда? Зачем? Почему? Во имя чего ушло столько времени? Как так вышло, что мы оказались в исходной точке?"