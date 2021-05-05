"Депутаты Государственной Думы В. И. Пискарев, А. Г. Альшевских, Н. И. Рыжак, А. К. Исаев, Р. Д. Курбанов, Д. И. Савельев, А. В. Чепа, А. Л. Шхагошев внесли в Государственную Думу три законопроекта: "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", "О внесении изменений в статью 3-1 и статью 3-2 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" и "О внесении изменений в статью 284-1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", - напоминает депутат Псковского областного собрания на своей странице в Facebook .

"Проект закона запрещает выдвигать свою кандидатуру на выборах гражданам, которые финансировали организации ещё до признания их экстремистскими или террористическими. Запрещается избираться в Госдуму гражданам, которые руководили организацией в течение последних трех лет до дня признания её судом экстремистской или террористической. Такой запрет будет действовать пять лет с момента решения суда.

Кроме того, проект распространяется на граждан, которые участвовали в деятельности такой организации или оказывали ей финансовую или даже консультационную помощь в течение последнего года. Им будет запрещено участвовать в выборах в Госдуму до истечения трёх лет со дня признания организации экстремистской или террористической.

Проект закона наделяет статусом "нежелательной" иностранную организацию, которую российские власти уличили в финансовых связях с другой "нежелательной" организацией. Закон также запрещает россиянам участвовать в деятельности такой организации за рубежом. Вводится наказание за участие в деятельности "нежелательной" организации до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело по статье 284.1 УК в отношении руководителя "нежелательной" организации предлагается возбуждать сразу, а не после двух административных протоколов по статье 20.33 КоАП, вступивших в силу в течение одного года. В отношении участника такой организации предлагается возбуждать уголовное дело после одной административной статьи в течение года, а не двух, как в действующей версии закона.

Нет никаких сомнений в том, что все три проекта будут приняты и, скорее всего, при единогласной поддержке депутатов всех четырёх думских фракций. Полная зачистка политического поля никогда не заканчивается полной зачисткой политического поля. Ставка на тотальную дискриминацию запускает процессы кристаллизации ненависти. Придание репрессивным законам массового действия обратной силы - это переход от репрессий против политиков к репрессиям против избирателей. То есть против народа как носителя власти.

Понятно, что это не ставка на "понуждение к любви" к Путину и "Единой России". Никакой речи о любви нет и уже не может быть. Это - начало массовых гражданских казней, переход к тотальному устрашению и устранению людей из политики. Осталось только вернуть лишение гражданства, как в СССР, (Конституция, как ни странно, не позволяет) и принудительную высылку из страны.

Нерешенные судом над КПСС тридцать лет назад задачи будет вынужден решать суд над "Единой Россией" как тоталитарной корпоративной организацией экстремистского характера, осуществившей захват власти организованной группой лиц по предварительному сговору при отягчающих вину обстоятельствах.

Полезно напомнить, что по Федеральному закону "О противодействии экстремистской деятельности" экстремизмом является насильственное изменение основ конституционного строя, воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения.

Документооборот Государственной Думы показывает всю фабулу законодательных преступлений против основ конституционного строя и создает безупречную доказательную базу".