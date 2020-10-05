"Вчера в Минске опять прошел марш, в котором приняли участие более 100 тысяч человек. Очень важно - вчера целью марша была защита политзаключенных, и участники пошли к тюрьме, несмотря на требования туда не ходить", - пишет общественный деятель в своем Telegram-канале.

"Противостояние получится затяжным, уже идет почти 2 месяца (в Украине оно шло 3 месяца, бывает и дольше), и решающим фактором дальше будет то, сможет ли Лукашенко продемонстрировать контроль над ситуацией. Сможет ли он организовать "жизнь как обычно". А со стороны общества, соответственно, важна демонстрация того, что Лукашенко не контролирует ситуацию и не обладает властью над происходящим. Что несмотря на его действия и формальный статус, объявленный на тайной инаугурации - управлять он ничем не может.

Лукашенко очень хотел, чтобы митингов не было. Каждый раз перед каждым митингом запугивания, политтехнологии, пропаганда, заверения, что протесты сдуваются. Но они есть, и численность их не уменьшается, а похоже, что и растет. Лукашенко очень хотел, чтобы не было БЧБ-символики. И войну приплел, и армия у стелы стояла, и снимали с домов флаги. Но ничего не помогает - БЧБ-символики очень много, и иных фотографий из Минска теперь и не увидишь. Лукашенко хотел сохранить анонимность своих силовиков, разрешил надевать маски и вести себя как бандитам, но их задеанонили.

Все эти шаги очень важны, они показывают, что Лукашенко не управляет ситуацией. Кое-что, к сожалению, ему удалось: он смог подавить общенациональную забастовку и иные формы протеста, кроме воскресного марша. Как-то общество смогло это принять и вышло на работу дальше, это единственное, что позволило ему оставаться у власти уже 50 дней после проигранных выборов - он может дальше продавать и России и окружению идею, что он контролирует ситуацию и показывать подавленные забастовки как подтверждение своего сохраняющегося влияния.

Сила по-прежнему неприемлема для обеих сторон - протестующие вообще мышь не обидят, власти размахивают дубинками для устрашающей картинки, но никакой стрельбы и массовых избиений тоже нет. Теперь все решит гражданское неповиновение и ответ на вопрос: кто тут главный?

Поход вчера к Окрестина и разборка водомета были важнейшими событиями - они создают большое давление на систему. Если сегодня водомет разобрали, вдруг завтра придут по адресам задеаноненных? Или освободят тюрьму, а не просто рядом с ней постоят? Всем понятно, что с толпой даже в 10 тысяч человек ничего нельзя сделать, если она сама не разошлась, а уж со 100 тысячами - вообще. Если такое количество людей не контролируются властью - это вызывает страх у системы и ее операторов.

Любое гражданское неповиновение важно, когда люди не делают то, что власть требует делать. Или наоборот, делают то, что власть требует не делать. Выход на митинг, вывешивание флага, разбор водомета, деанон, подход к тюрьме - все это важнейшие шаги вперед. Забастовки, отказ платить налоги, полоскания идеологов и начальников со съемками этого процесса и выкладыванием в интернет - важнейшие шаги, которые делались раньше, но сейчас немного прекратились. Все это ослабляет диктатуру, которая строилась 26 лет и была достаточно крепкой до этого лета".