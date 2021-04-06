"Некоторые пишут, а что, он один, что ли, политзаключенный? Почему про него, а не про других. А другие говорят, сейчас, мол, война начнется с Украиной, так оно важнее", - пишет политик и общественный деятель на своей странице в Facebook .

"Вы правы. И не один он. И проблема у нас не только в политзаключенных. Есть, например, дикие дома престарелых, хуже любой тюрьмы. И деревни, куда только на вертолете добираться, и люди живут там как триста лет назад. И воровство, и произвол, и многое-многое другое. Ну, а война - так это и вовсе апокалипсис А еще говорят, что Навальный то сказал и это. Да, говорил. Но все это неважно сегодня!

Сегодня так сложилось, что судьба других политзаключенных, затерянных деревень, домов престарелых, обуздания тотального произвола зависит от того, удастся ли спасти Алексея Навального. И даже война или, точнее, шанс на ее прекращение зависит от этого.

А потому, СВОБОДУ АЛЕКСЕЮ НАВАЛЬНОМУ!"