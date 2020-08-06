"Такое впечатление, что адвокатов Пашаева и Добровинского выбирал тот же дьявольский закулисный сценарист, что придумал голосование на пеньках, целование мумии Ушакова или пассаж про память предков в Конституции", - пишет в Facebook профессор НИУ ВШЭ о деле Михаила Ефремова.

"В 2020 году любое общественно значимое событие обращается в фарс, в фарш медийной мясорубки. И теперь даже трагедия ДТП на Смоленской превратилась в позорный спектакль, где Ефремов послушно играет привычную для себя роль недотепы-алкоголика.

В итоге окончательно дискредитирован не только он сам (независимо от приговора, его гражданское самоубийство уже состоялось) - но, что гораздо важнее, институт адвокатуры.

Средний телезритель, глядя на этот гиньоль, составит окончательное впечатление о "либералах", "адвокатах" и "столичной тусовке" - хотя очевидно, что человек-тряпка Ефремов такой же "либерал", как провокатор Пашаев и жирный кот Добровинский "адвокаты".