"На прошлой неделе "Левада-Центр" опубликовал июльские данные об одобрении и доверии Путину. Они находятся на самых низких уровнях, о чем и сообщили многие СМИ. Это агрегированные данные, но детали, в которых проступают контуры реального общества, - гораздо интереснее. Любят все еще россияне Путина или нет? И если любят и не любят, то кто? Ангелы и дьяволы деталей - где они?" - пишет политолог на своей странице в Facebook.

"Рейтинг одобрения" - это ответы на вопрос "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Путина на посту президента России?" Это именно тот вопрос, который обычно называется "рейтингом Путина", тот вопрос, где бывали в иные времена сакраментальные 86%.

Но если мы сравним ответы на этот вопрос с ответами на другой очень простой вопрос: "считаете ли вы, что дела в стране идут в правильном направлении?", то обнаружим, что за двадцать лет правления Путина, доля людей, которая одобряла его деятельность президента, в среднем на 30-35 процентных пункта превышала долю тех, кто был удовлетворен положением в стране. То есть: если 50% россиян удовлетворены тем, как идут дела в России, то одобрение Путина будет скорее всего - 80-85%, если 40% удовлетворены, то будет - 70-75% одобряющих.

Что это значит? Это значит, что из тех, кто не удовлетворен тем, как идут дела в стране, примерно половина говорили, что они, тем не менее, одобряют Путина как президента. Это само по себе артефакт авторитаризма. В демократических странах разрыв оценок положения дел и одобрения тоже часто наблюдается, но он гораздо меньше. В Америке он примерно 10-15% (в долгосрочном периоде). И это понятно. Если оппозиция из всех своих громкоговорителей твердит, что во всем плохом виноват президент и его партия, то люди больше склонны так думать и винить президента в том, что им не нравится. А если из всех основных СМИ несется, что президент делает все правильно, то люди больше склонны искать причину своей неудовлетворенности положением дел в чем-то другом. Люди слушают СМИ.

Сегодня дела обстоят так, что удовлетворены положением дел в стране примерно 42%, не удовлетворены - примерно 40%. Это само по себе интересно: это значит, что весь экономический коллапс, связанный с коронавирусом, не производит на людей особо сильного впечатления. (Это тема особого обсуждения, почему.) При этом одобряют Путина в качестве президента 60%. Маржа (разница довольных положением дел и одобряющих) - 18 процентных пунктов. Она маленькая. Она почти вдвое меньше, чем обычная "путинская" (30-35 пп).

Это значит, что те, кто не удовлетворен положением дел в стране, сегодня в гораздо большей степени готовы винить Путина в своей неудовлетворенности, чем раньше. Это и есть то, что в строгом смысле мы называем "эрозия харизмы".

Но есть и другие плохие новости - рейтинг доверия. Как раз о нем мы и поговорим завтра".