Памятник Карлу Марксу в Москве

Raki_Man / Wikipedia

"Сегодня день рождения Маркса, и я давно хотел сказать: нет никого хуже последователей. Последователи - это абсолютное зло", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook .

"Напомню что произошло с Иисусом: он утверждал, что нужно быть терпимым и всех прощать, надеясь, что когда-нибудь все станут лучше. В Евангелии он отказался кидать булыжник в проститутку - в то время это было законно - и попросил отпустить ее, потому что "а вы на себя в зеркало смотрели?"

Какой вывод из его учения сделали последователи? Если говорить о Москве, то например такой, что нужно живьем сжечь протопопа Аввакума и его ближайших друзей за то, что они крестятся двумя пальцами, а не тремя. Дистанция от "подставь левую щеку" до "мы тебя сожжем живьем за то, что ты не так крестишься" кажется бесконечной. Но последователи, как правило, преодолевают ее за мгновения.

С идеями Маркса такая же ситуация: он там у себя в квартире писал о справедливом обществе на основании науки и морали.

Какой вывод сделали в той же Москве? Нужно убить несколько десятков миллионов людей. О том, как наука и особенно мораль могу быть связаны с массовыми убийствами, знают только русские марксисты.

Самое интересное, что потом последователи обвиняют автора в том, что это он во всем виноват. Опять же непонятно, как им это удается: убивал они, а виноват человек, которого они как-то ну очень по-своему поняли.

Другими словами, нормальная позиция выглядит примерно так: за Маркса без марксистов, за Христа без христиан, за Канта без кантианцев (это личное, потом объясню) и т.д."