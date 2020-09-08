"В последние два дня события в Беларуси разворачиваются по драматичному и даже зловещему сценарию. В понедельник утром стало известно о похищении в центре Минска одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Практически в то же самое время на звонки перестали отвечать еще двое членов Координационного совета - Иван Кравцов и Антон Родненков. Тут важно отметить, что ни о каком "задержании" говорить не приходится, речь идет именно о "похищении" - по свидетельству очевидцев, г-жу Колесникову схватили люди в гражданской одежде и запихнули в микроавтобус, на котором было написано "Связь", - напоминает шеф-редактор "Ежедневного журнала".

"Почти сутки о судьбе оппозиционеров ничего известно не было. Информация появилась во вторник утром. Сначала белорусское пограничное ведомство заявило, что оппозиционерка Мария Колесникова и двое ее коллег пересекли границу между Беларусью и Украиной. Судя по всему, текст этот писался заранее, и в четыре утра его пришлось корректировать. Теперь уже Госпогранконтроль Беларуси сообщал, что Колесникова задержана "при попытке незаконного пересечения границы", а страну покинули только Кравцов и Родненков. Почти одновременно в Сети появился ролик, на котором Иван Кравцов сообщает, что все они втроем "на некоторое время" уезжают из Беларуси. Появление этой видеозаписи местные силовики объясняют следующим образом: дескать, во время проведения следственных действий на месте незаконного пересечения границы ими на обочине дороги был обнаружен гаджет Кравцова с данной записью.

Украинская сторона подтвердила прибытие в их страну Кравцова с Родненковым и в то же время специально отметила, что Колесникова границу не пересекала. Еще через некоторое время появилось заявление замглавы МВД Украины Геращенко следующего содержания: "Колесникову пытались насильно выдворить из Беларуси. Эта смелая женщина предприняла действия по предотвращению её перемещения через границу". По некоторым сведениям, Мария Колесникова прямо на границе порвала свой паспорт.

На данный момент складывается такая картина всех этих событий: в понедельник утром трех белорусских оппозиционеров похитили в центре Минска, в течение всего дня с ними проводили некие оперативные действия, целью которых было вынудить Колесникову, Кравцова и Родненкова покинуть страну. Однако, видимо, в последний момент Мария Колесникова отказалась воплощать в жизнь этот сценарий и теперь, надо думать, будет отправлена в СИЗО за попытку незаконного пересечения границы. Поразительная стойкость и храбрость этой женщины, вне всякого сомнения, заслуживает только восхищения.

Если мы исходим из гипотезы, что все противодействие местной оппозиции Александр Лукашенко уже передал на аутсорсинг российской стороне, то легко предположить, что и эта сорванная спецоперация по выдворению из страны одного из лидеров оппозиции была спланирована и осуществлена представителями именно российских спецслужб. Впрочем, возможно, мы имеем дело с новым совместным форматом спецслужб двух союзных государств. Просто нам об этом еще не сказали.

Вообще, все происходящее сегодня в Беларуси более всего похоже на предпродажную подготовку, когда бывший хозяин по требованию нового устраняет видимые и скрытые неисправности, наводит последний лоск. Ясно же, что выдворение из страны Колесниковой - требование нового владельца. А еще во вторник Александр Лукашенко даст развернутое телеинтервью накануне судьбоносного визита в Москву. В Минск уже десантирована бригада российских пропагандистов первого ряда. В белорусскую столицу для разговора с диктатором прибыли главред RT Маргарита Симоньян, ведущий телеканала "Россия 1" Евгений Рожков, руководитель радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян и корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий. Надо думать, плотная завеса над переговорами последнего времени между Москвой и Минском будет отчасти приоткрыта, и мы хотя бы в общих чертах выясним, каких последствий нам ждать от встречи Путина и Лукашенко в Москве.

Нынче есть только одна сила, которая может встать на пути попыток Москвы, воспользовавшись ситуацией, кардинально ускорить поглощение Беларуси. Ясно же, что никакие другие цели Путину не интересны и для него не существует иных причин спасать Александра Лукашенко. Эта сила - восставший белорусский народ. Мария Колесникова своим отказом покидать Беларусь подала важный пример - их сценарии можно ломать, если проявлять волю, доблесть и ясное видение конечной цели. А цель у белорусского и российского народа одна - свобода".