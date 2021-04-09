"Россия удерживает лидерство в Европе. Эта фраза ласкает слух и греет душу не только начальству, но и любому русскому патриоту. Неважно, что в данном случае это - лидирующие позиции по доле тюремного населения - 356 заключенных на каждые 100 тысяч жителей. Это в три с лишним раза выше среднеевропейского показателя (102 заключённых на 100 тысяч жителей). Таковы основанные на официальной статистике данные доклада экспертов Лозаннского университета, подготовленного для Совета Европы", - пишет колумнист "Ежедневного журнала" .

"В этой сфере у нас еще несколько рекордов. Самый большой в Европе тюремный бюджет - 4,1 млрд евро и самое нищенское содержание каждого отдельного зека - 2,8 евро (около 255 рублей в сутки) на одну арестантскую душу. Тут воспроизводится общая логика путинской России: бюджет - он для начальства, в данном случае для вертухаев, а не для народа, в данном случае не для зеков. Для сравнения: Великобритания тратит 136 евро на одного заключенного в день, Германия - 149 евро. Самые "дорогие" зеки в Сан-Марино (1080 евро в день), в Монако (467 евро) и в Лихтенштейн (352 евро). Для многих россиян совершить преступление в Европе и добиться посадки в европейскую тюрьму - один из немногих путей повысить свой уровень потребления.

А еще наша страна - абсолютный европейский чемпион по числу зечек - половина всех заключенных женщин Европы приходится на Россию...

В кабинетах руководителей ФСИН, ФСБ, МВД, СКР и прочих силовых структур висит портрет человека, которому принадлежат слова: "Отсутствие у вас судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка". А начальник СКР Бастрыкин гордится тем, что доля оправдательных приговоров в России меньше 1 процента. Он почему-то считает, что это показатель качества следствия, а не того очевидного для всех факта, что в России нет суда, а есть придаток к следствию, штампующий прокурорские обвинения с точностью до орфографических ошибок.

Понятие "законопослушный гражданин" в путинской России всегда носило несколько условный характер, а после обнуления Конституции и права летом 2020 года вообще звучит издевательски. В стране созданы условия, чтобы все 100% предпринимателей были заведомыми преступниками, до которых просто пока не дошли руки. В группе стопроцентного риска оказаться в тюрьме помимо предпринимателей пользователи социальных сетей, любые социально активные люди, причем, совсем не обязательно оппозиционеры - за этими идет настоящая охота.

Путинская Россия - это большая зона, обитатели которой делятся на три категории. Одна, меньшая, сидит за решеткой. Вторая, побольше, занята охраной периметра и надзором за сидящими и временно свободными, но находящимися под присмотром. Это - т.н. "силовики". По данным "Проекта", в России около 2,6 млн человек заняты в силовых ведомствах.

Армия - 793,5 тыс. действующих военнослужащих. Численность Внутренних войск превышает размеры действующей армии на 30%. В МЧС служит 118 тыс. человек, во ФСИН - 211 тыс. человек. Похожее число сотрудников - на уровне 200 тыс. человек - у Федеральной службы безопасности (данные засекречены, оценка экспертов). Федеральная служба охраны около 50 тыс. человек, Федеральная служба судебных приставов - 55 тыс. человек, Федеральная таможенная служба - около 49 тыс. человек. В Генеральной прокуратуре работает 33 тыс. человек, в Следственном комитете - 19 тыс. человек. Численность Росгвардии - примерно 300-400 тыс. человек.

Между гигантской численностью силовиков и европейскими рекордами по числу зеков на 100 тысяч населения есть прямая причинно-следственная связь. Что прикажете делать двум сотням тысячам чекистов, сидящим на Лубянке и еще в сотнях особняков по всей России, там, где никаких шпионов и диверсантов сроду не водилось? Вот как им, бедолагам, службу опасную нести? От кого Родину защищать? А главное, как звездочки получать? Вот и приходится им сидеть в засаде в социальных сетях в поисках крамольных постов, лайков и ретвитов, или вести охоту за учеными в надежде, что кто-то из них опубликует статью в иностранном журнале, или, еще лучше, начнет переписываться с иностранцем в соцсетях.

А еще вся эта 2,6-миллионная орда рассматривает все остальное поднадзорное население как объект для грабежа, рэкета и прочих видов дани, а для устрашения данников какая-то их часть должна пополнять тюрьмы. И все это не недостатки, а суть государственной системы, основа воспроизводства ее экономики и политики".