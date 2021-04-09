Алексей Навальный

Кира Ярмыш / Twitter

"Множество замечательных людей записывают в эти дни ролики в поддержку Алексея Навального. Как минимум необходимо, чтобы он получил минимальную медицинскую помощь и его здоровье не находилось под угрозой. Но это не отменяет существа дела - то, что лидер оппозиции находится в тюрьме, это позорно и неправильно. Это вредно для страны, с какой стороны на это ни смотри", - пишет профессор Чикагского университета на своей странице в Facebook .

"То, что стране лучше, когда в ней есть политическая оппозиция - те люди, которые стараются мирными методами отобрать власть у текущего руководства - было понятно уже в конце 18-го века. Если оппозиционеры находятся в тюрьме или за границей - это означает, что в стране есть множество людей, которые не представлены во власти. Это - плодородная почва для революций, переворотов, потрясений, без которых лучше всего было бы обойтись.

Политические потрясения - это вред и несчастье для страны. Сажать оппозицию - это просто закладывать бомбы под стабильность и порядок.

Но не надо думать, что подрываемая стабильность - это единственное негативное последствие того, что лидеры оппозиции находятся в тюрьме или в изгнании. Те миллионы недовольных, которых они представляли бы, если бы не сидели в тюрьме, а участвовали в выборах, живут и работают хуже, будучи непредставленными. В авторитарных режимах бывает рост - например, восстановительный после гражданской войны, как в СССР или, с долгим запазданием, в Китае, но этот рост всегда меньше и хуже, чем в период политической конкуренции. В той же Англии, где смысл оппозиции поняли двести лет назад, индустриализация дала гораздо больше и с гораздо меньшими потерями, чем индустриализация в СССР.

Это правильно, что за освобождение Алексея приводят гуманитарные аргументы. Это позор и варварство, что невиновный человек находится в тюрьме по вымышленному обвинению. Но среди аргументов за его освобождение есть и чисто прагматические. То, что перед этим на него было покушение, которое не расследуется, подрывает и веру в закон, и уважение к власти. То, что лидер оппозиции находится в тюрьме, подрывает стабильность и практически гарантирует экономическую стагнацию. Не нужно любить Алексея, чтобы его немедленно освободить. Достаточно лишь понимать, как это важно для России".