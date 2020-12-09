"Важно знать, что деньги есть. В Фонде национального благосостояния на 1 ноября 13,3 трлн рублей. Это эквивалент 168 млрд долларов. Часть - в акциях "госбанков". Живых денег - 52 млрд долларов, 45 млрд евро, 9 млрд фунтов стерлингов на счетах в Банке России", - пишет экономист на своей странице в Facebook.

"Если выплатить в локдауне на 2-3 недели по 10 тыс. рублей 82 млн человек (численность трудоспособного населения), то на это потребуется 820 млрд рублей, или чуть больше 10 млрд долларов. Это меньше 10 процентов Фонда национального благосостояния.

Разорвать связи на 2-3 недели всего лишь за 10 процентов ФНБ. Сбить пандемию, как это сделали в Израиле и делают сейчас в Чехии. За 10 дней в Чехии число новых случаев в пандемии снизилось в 3 раза.

Сколько жизней мы сбережем? Как сможем подставить плечо регионам! Человеческие потери, беды экономики будут гораздо больше и уже гораздо больше, когда мы "рубим хвост собаке по кусочкам".

А там, конечно, как хотите. Что будет с людьми, с регионами (в малых и средних городах живут больше 100 млн человек) после 6-7 месяцев мучений?Могут быть какие угодно другие расчеты. Но важно знать, что деньги есть. Денег много. А регионам, людям в них нужна, нужна бесконечно - массовая, действительно большая, денежная помощь. И еще - ресурсы, чтобы преодолеть коллапс медицины, там, где он есть, как системы массового обслуживания, захлебнувшейся".