"В своем очередном расследовании о путинских кабинетах-двойниках, благодаря которым никто не знает, где в данный момент находится президент РФ, журналисты "Проекта" сравнили кремлевского потеряшку с героем романа "Осень патриарха". Это явно незаслуженный комплимент Владимиру Путину. Поскольку Маркес писал своего президента Сакариаса не столько с латиноамериканских диктаторов, сколько со Сталина, которому Путин пытается подражать и в шинели которого смотрится столь карикатурно", - пишет колумнист "Ежедневного журнала".

"Нелепые стремления президента РФ спрятать свое немолодое тело больше напоминают детские картинки-загадки для развития наблюдательности. Типа: "найди змею среди жирафов" или "найди на этой картине трех зайцев". Человек - это стиль. Путинская стилистика - это пародия на стиль злодеев прошлого - Сталина или Гитлера. Зачем скрывать свое местопребывание? Какая кому разница, из какого кабинета президент общается со школьниками, из Московской области или из Сочи?

Журналисты "Проекта" со ссылкой на несколько источников из Кремля сообщают, что кабинет-двойник в Сочи построен для того, чтобы российское население думало, что президент в период пандемии не сдал столицу, а находится неподалеку и в любой момент готов прийти на помощь. Тут явная попытка примерить сталинские сапоги. Во время Второй мировой войны ставка Сталина все время была в Москве. Временно ставка была эвакуирована из Кремля в особняк на улице Кирова, 37, а во время бомбежек перемещалась в подземный центр на станции метро "Кировская". Резервный бункер Сталина был построен в Куйбышеве, но по прямому назначению не использовался.

Своим стремлением менять позиции, заметать следы и скрывать свое местонахождение Путин больше напоминает Гитлера, у которого было не менее двух десятков главных бункеров, в том числе "Фюрербункер" в Берлине, "Волчье логово" в Восточной Пруссии, "Медвежья берлога" под Смоленском и пр. Впрочем, беспокойное поведение нацистского фюрера было вызвано не страстью к перемене мест и любовью играть в прятки...

Все шпионские навыки Путина в эпоху интернета становятся бессмысленными, а его поведение выглядит карикатурно. Чуть ли не каждый день наружу вылезает какой-нибудь путинский срам. То миллиарды бюджетных денег любовницам. То тайная дочь. Впрочем, у него все дочери тайные. То зять, купивший за 100 долларов пакет акций "Сибура" стоимостью 380 миллионов долларов...

Попытки полностью оградить себя от журналистов, в том числе из кремлевского пула, ограничившись только съемочной группой НТВ, не спасают от утечек информации. В интернете есть все, ну, или почти все, а недостающие детали с удовольствием сливают источники из путинского окружения.

Двадцать лет режим хранил и оберегал свою кощееву иглу - Рейтинг Путина. На защиту этого главного достояния были брошены телевизор и "социология", ЦИК и весь силовой блок, включая ФСБ, Росгвардию и прокуратуру. Сегодня эта игла проржавела и, похоже, скоро совсем истлеет, растворится в кислоте лжи, выделяемой самим Путиным и его обслугой. Романтический образ Штирлица, за которого поначалу приняли ельцинского преемника, исчез. Сквозь него явственно проступила мерзкая рожа Крошки Цахеса по прозванию Циннобер..."