"Я считаю, что бан президента Трампа в твиттере - это неприемлемый акт цензуры. Да, Трамп, находясь на своей позиции, говорил и писал безответственные вещи. За это он расплатился тем, что его не избрали на второй срок", - пишет оппозиционер в своем Telegram-канале .

"Выборы - понятная и конкурентная процедура. Вы можете в них участвовать, вы можете обжаловать их результаты, за их ходом наблюдают миллионы людей. Бан в твиттере - решение неизвестных нам людей по неизвестной процедуре.

Решение о бане Трампа, как мне кажется, эмоциональное и основанное на личных политических предпочтениях. Не надо говорить мне, что Трампа забанили за нарушение правил твиттера. Я получаю здесь угрозы убийства каждый день в течение многих лет. И твиттер никого не банит (правда, я и не требую этого).

Здесь совершенно спокойно существуют аккаунты тех, кто в буквальном смысле чудовищные убийцы (Путин или Мадуро) или лжецы и воры (Медведев). Твиттер, Фейсбук и Инстаграм много лет являются площадками, где процветает и эффективно работает "фабрика троллей" Путина и ее аналоги из других авторитарных стран. В твиттере свободно существуют и высказываются те, кто отрицал коронавирус. Их слова стоили тысячи жизней. Тем не менее публично и демонстративно был забанен Трамп. Именно такая избирательность указывает на то, что произошел акт цензуры.

Безусловно, Твиттер - частная компания, но мы видим много примеров в России и Китае, как частные компании становятся лучшими друзьями и помощниками в деле цензуры. В сегодняшней дискуссии замените "Трамп" на "Навальный" и вы получите на 80% точный текст объяснения Кремля о том, почему мое имя запрещено на российском телевидении и почему мне надо запретить участвовать в выборах.

Этим прецедентом будут активно пользоваться враги свободы по всему миру. И в России тоже. Каждый раз, когда надо что-то заблокировать, они будут говорить: это мировая практика, заблокировали же Трампа в твиттере.

Если Твиттер и Джек Дорси хотят поступить правильно, то им стоит создать нечто вроде комиссии, которая может принимать подобные решения. Мы должны знать имена членов комиссии, понимать, как она работает, как голосуют ее члены и как можно обжаловать их решение".