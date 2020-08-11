"Главное, что нужно понимать про нынешние белорусские протесты - они проходят под бело-красно-белым флагом и под лозунгом "Жыве Беларусь!" Под национальным флагом, под национальным лозунгом. Потому что не бывает настоящего гражданского протеста без национального самосознания", - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"Бело-красное-белое полотно используют белорусские националисты, как минимум, с начала прошлого столетия. Оно было флагом Белорусской Народной Республики (совсем недолго, как и сама республика существовала). Стало флагом после 91-го, но в 95-ом Лукашенко флаг заменил. Этот флаг (особенно в гербом "Погоня") - отсылка ко всяким Гедиминам, Витовтам, Грюнвальдским битвам и прочим битвам под Оршей. Нация - это сознание общности, объединенной общей судьбой.

Гражданский протест предполагает, что каждый отвечает себе на вопрос: "Зачем я выхожу на улицу?" И ответ "для себя" здесь не работает. Ведь самая рациональная стратегия здесь - сидеть дома. Быть безбилетником, который будет пользоваться плодами свободы, если ее выиграют для него другие, но не получит по шее в случае проигрыша. Когда так думает каждый - наступает ожидаемая тотальная атомизация, сидят дома все.

За свободу и демократию - это хорошо. Но для кого именно? Наши голоса украли? Но наши - это чьи? Нет налогам без представительства, но кого и где? Для ответов на все эти вопросы и нужен национализм. А переживание коллективного МЫ сообщает людям альтруистический мотив для действия. Поэтому все "либеральные", "демократические" или "буржуазные" трансформации - американская, британская, французская - были одновременно и национальными.

Белорусам мы, русские, в этом плане можем только позавидовать - у них все просто и понятно. Национальный флаг - он же флаг оппозиции. А официальный флаг - по сути советский. Понятно, что вот нация, а вот тирания. Отдельно. В России с этим сложнее. Есть вроде как национальный триколор, но он же официальный. И как может быть освободительным лозунгом "Слава России", когда его же повторяет Путин?

Это называется "официальный национализм". Исторически он был третьей волной национализма. Сначала национальными стали США и Британия (по некоторому мнению первыми были Нидерланды), затем континентальная Европа. А затем уже монархии на Востоке поняли, чем дело пахнет и решили апроприровать националистическую риторику в своих целях. Сменить религиозную легитимизацию монаршей власти на легитимизацию монарха как блюстителя национальных интересов.

Уваровская триада - "самодержавие, православие, народность" - это ровно оно (где национализм - народность). Это позволяло направить националистический пыл, вместо строительства республики, на всякую ерунду - типа панславизма (добровольцы в Сербии) или ирредентизма (на Донбассе). К власти не рвитесь - лучше сдохните на чужбине.

Если бы Лукашенко был чуть-чуть поумнее, то тоже строил бы "официальный национализм" - вернул бы бело-красно-белый флаг, праздновал бы каждый год с помпой какую-нибудь победу на москалями под Оршей. Но Лукашенко сделал ставку на неосоветский колхоз с девятым мая и прочим набором. В итоге ситуация упростилась: вы либо за нацию, либо за тирана.

А в нашем, русском, случае единственная националистическая риторика, которую не апроприирует государство - это региональный национализм. "Дальневосточная идентичность", "сибирское областничество", "свободная Ингрия" - вот это все. Главное, помнить: свободная общность может быть только республикой. Все остальное - просто обман. Sic semper tyrannis".