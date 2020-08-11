"За последний месяц я прочел много сотен статей, постов и комментов, посвященных ситуации в Беларуси, и окончательно понял, что труднее всего на свете мне мириться с т.н. "геополитическим" взглядом на мир. Когда вся планета представляется единым полем для игры в "Цивилизацию", разные государства - цельными субъектами этой игры, а все события рассматриваются через призму усиления или ослабления тех или иных "геополитических" блоков", - пишет публицист на своей странице в Facebook.

"Если человек, обсуждающий беларускую ситуацию, переводит все разговоры на то, "кого поддерживает Кремль, а кого Запад?", "если Лукашенко сможет удержаться у власти, как он будет выстраивать дальнейшие отношения с РФ?", "что Тихановская говорила по поводу Крыма? а ее муж?", "правда ли за Бабарико стоит "Газпром" и т.д. и т.п. - я понимаю, что с таким человеком мне не по пути. Даже искренние фанаты Лукашенко мне и то ближе!

В отличие от некоторых адептов "новой этики", я не считаю, что эмпатия всегда должна превалировать над рацио, однако согласен с ними в том, что у любой рационализации должен быть свой предел. И когда человек, глядя на отчаянную и безнадежную борьбу людей за свою свободу против жестокой репрессивной машины, интересуется лишь холодными "геополитическими" интригами, это уже не совсем человек, а скорее нечто негуманоидное. Просто робот какой-то бездушный!

Это примерно как, читая в первый раз в жизни "Трех мушкетеров", думать лишь о том, способствуют ли действия тех или иных персонажей планам Ришелье по усилению геополитического могущества Франции, или что-нибудь еще в таком роде. Что-то немыслимое и непредставимое вообще!

ПС: Отдельно досадно, что среди носителей этого "геополитического" взгляда, стало так много украинцев. Понятно, почему это произошло, но все равно такой национальный эгоизм выглядит крайне неприглядно. Тем более когда речь идет не о нас, а о никогда ничего плохого украинцам не делавших беларусах. К сожалению, слишком для многих изначальный лозунг Майдана - "Свобода - це наша релiгiя" - сменился на "Вiтчизна - це наша релiгiя", "Нацiональнi iнтереси - це наша релiгiя" и так далее. И это весьма печально".