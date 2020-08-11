"Мы вероятно никогда точно не узнаем на самом ли деле победила ли Тихановская уже в первом туре или как минимум вышла во второй тур с Лукашенко. Но даже во втором случае ее победа на выборах была бы неизбежной", - пишет электоральный географ в "Живом журнале".

"Причин этому несколько, но самая главная: на ее стороне было полнейшее психологическое преимущество. Действительно, представьте себе эффект, если бы после первого тура результаты были бы, скажем: Тихановская 47%, Лукашенко 43%. Эффект от этого был бы ровно таким же, как и от результатов первого тура президентских выборов 1994 г., когда Лукашенко получил оглушительные 45%, а Кебич 17%. Во втором туре Кебич получил даже меньше, чем в первом - 14%. Такая же судьба могла ждать и Лукашенко: даже снижение результата по сравнению с первым туром.

Другая причина, но уже меньше по значению: Канопацкая и Дмитриев тоже имели оппозиционный имидж, эти голоса явно отходили бы Тихановской. Да и некоторые голоса "против всех", но это уже сложнее доказать. Ну или же те, кто в первом туре не голосовал, во втором уж вряд ли бы пришли голосовать за Лукашенко. Скорее принципиально не голосовали те, кто просто подсчету голосов давно уже не доверяет и считает, что все равно сфальсифицируют.

Но главная причина, подчеркну: полнейшее психологическое преимущество Тихановской. Но это такое, чисто теоретическое упражнение, так как Лукашенко и нефальсифицированные выборы - это взаимоисключающие понятия, то есть это уже рассуждения из области "если бы у бабушки был..."

Хотя это дает белорусской оппозиции полнейшее право не считать Лукашенко президентом. Строго говоря, такое право у них было и после референдума 2004 г., но на президентских выборах 2015 и 2010 г. даже я признавал, что Лукашенко в реальности набирал более 50% в первом туре (опять же основываясь на фото протоколов, которые зафиксировали наблюдатели)".