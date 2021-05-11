"Недавний эфир на радио "Эхо Москвы" следует признать удачным: столько дряни, сколько вылилось на меня после него, не выливалось со времен "покоренья Крыма". Возразить мне по сути никто не удосужился - весь креатив был брошен на то, как бы побольнее оскорбить, но и тут вышло негусто: как вспомнили про абажуры из еврейской кожи, так на них и застряли. Вот, полюбуйтесь на этих красавцев", - пишет сатирик и публицист Виктор Шендерович на своей странице в Facebook.

"С дурачков из прилепинской свиты спрос небольшой: одноклеточные даже не смогли с первого раза правильно написать мою фамилию.

Сам же Захар, разумеется, не дурак. Перестроившись из несогласных в согласные, он давно и умело играет на имперской ностальгии... Одну из любимых песен Прилепина вы и услышали от его "гвардейцев" - о роли Сталина в великой Победе и, в частности, в спасении евреев от Холокоста. Спасение получилось знатное, ага.

"Гуталин" дружил с Гитлером, делил с ним карту Европы и снабжал стратегическим сырьем, когда Освенцим и Дахау уже работали вовсю. Там уничтожали еще не советских евреев - уничтожали польских, немецких, голландских... Это совершенно не мешало великой дружбе народов!

Советских же евреев (как и весь советский народ) Сталин бросил в жерло ада, проспав нападение друга Адольфа на СССР. Тысячи евреев были уже убиты во время нацистских погромов во Львове и Каунасе, а трусоватый Сосо все еще не рискнул появиться на глаза советским людям: две недели сидел под плинтусом товарищ Верховный!

С приоритетами у товарища Верховного всегда было хорошо: свою жизнь он ценил очень высоко. Жизнями других - щедро отапливал свои авантюры. Полтора миллиона советских граждан (не только евреев, разумеется) были уничтожены в гитлеровских концлагерях во время Второй мировой войны, - войны, которую два бандита спланировали и развязали на пару. Платя за сталинские просчеты и фантазии, советский народ горами тел вымостил дорогу к Победе. Сегодняшние правители предлагают нам гордиться щедростью этого кровопролития, а не ужасаться ему. Мародеры, они давно подгребли под себя Девятое мая...

Но вернемся к нашим абажурам. Уцелевших узников концлагерей освобождали и советские войска, и войска союзников, и не Прилепину учить меня благодарности. А Сталин...

Сталин просто отложил окончательное решение еврейского вопроса на будущее. В конце концов, он же обещал Риббентропу покончить с "еврейским засильем", особенно в среде интеллигенции! Жаль, бывший союзник Адольф не застал уничтожение Михоэлса, расстрел членов Еврейского антифашистского комитета и "дело врачей", - порадовался бы.

Евреи, конечно, за многое должны быть благодарны великому вождю, - но, поскольку пресловутый абажур мудаковатые "гвардейцы" Захара подарили лично мне, скажу, за что благодарен товарищу Сталину лично я.

Я благодарен товарищу Сталину за то, что он сдох, не успев осуществить уже подготовленную им депортацию евреев. Успел бы - меня бы и не было, скорее всего. А так - вот, родился и получил шанс, под старость, ознакомиться с творчеством Захара Прилепина...

Мог ли кто-нибудь представить во времена "оттепели", что спустя шестьдесят лет страна все еще будет бултыхаться в сталинском гное?

"Невежество - демоническая сила", - предупреждал Маркс. Эта сила опасна и сама по себе; подогреваемая циниками - опасна вдвойне.

Жаль, что брезгливые референты "Эха" выбросили тот, принесенный подонками, абажур - надо было отнести его в Музей толерантности, что ли. На будущее, на память о гнилых путинских временах, в которые такое было возможно".