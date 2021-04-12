Борис Ельцин

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"Напомню, что для России настоящий космос - нормальная смена правителей через нормальные человеческие выборы", - пишет философ и публицист на своей странице в Facebook .

"И хочу заметить, что полетов в космос у россиян в сотри раз больше, чем нормальных человеческих выборов.

По сути, такие выборы были всего один раз: когда избрали Ельцина. В этом смысле, настоящим космонавтом является Борис Николаевич, а не Юра Гагарин. Юра всего навсего слетал в космос, а Борис реально провел избирательную компанию и реально победил на реальных выборах.

Думаю, на том свете советские космонавты, включая и Юру, ходят за Борисом табуном и просят ещё раз рассказать, каково это когда ты на русском языке в России действительно выиграл выборы".