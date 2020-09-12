"Раунд "кому это выгодно" окончен, ныне перешли к "хотели убить / хотели запугать". С "запугать" есть проблема: с момента отравления вы перестаете контролировать ситуацию. Навальный сел в самолет, а лето в России - сезон гроз. Которые могут возникать внезапно, вставать очень плотно, в том числе - вокруг аэродромов. Аэродром могут закрыть по техническим причинам. Плита на полосе вздулась - бывает такое. Это авиация", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Могут сложиться любые обстоятельства, которые невозможно предвидеть и предупредить. Совсем не факт что уход на вынужденную посадку вышел бы так быстро, так гладко, с первого раза, на удобный, с точки зрения медицины, аэродром.

Даже в ординарном рейсе, даже по плану полета и без инцидентов в пути - покружить над аэропортом прибытия в ожидании погодного окна, после - уйти на запасной и еще разок крутануться над ним - это не редкость. Все, кто летел в Москву, а прилетал в Нижний не дадут соврать.

И это только одна деталь, которая в чудном плане кого-то запугать может пойти не так. Нет здоровых людей, есть недообследованные. Откуда вам знать какие у Навального хитромудрые аллергии, особенности синтеза каких-нибудь белков и прочая рандомная хреномуть, которая отличает одного человека от другого? У кого-то ВИЧ отказывается развиться, а кого-то убьет арахисовый батончик.

Т.е., если план "запугивания" представлять вероятным, то его авторы - имбецилы, в чисто медицинском смысле, потому что каждый в нем шаг грозит провалом.

Самый простой путь анализа действительности изложен Ералашем: что в коробке - то и на коробке. Когда человеку подсыпают пурген - то, скорее всего, хотели пошутить, когда боевой яд - убить".