"Российские власти продолжают действовать в своем фирменном стиле. Если в прошлом году карантин был объявлен самоизоляцией, а выплата жалований работникам за время вынужденных простоев возложена на работодателей, сейчас мы наблюдаем нечто очень похожее в связи с объявленным только что запретом на полеты в Турцию (и "примкнувшую к ней" Танзанию). По сообщениям туроператоров, на вторую половину апреля и май в одну лишь Турцию было продано более полумиллиона путёвок, владельцы которых столкнутся сейчас с перспективой аннуляции туров и билетов. На кону оказалась сумма в 32 млрд рублей, внесенных несостоявшимися путешественниками", - напоминает экономист на своей странице в Facebook .

"Согласно закону "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", турагентства обязаны полностью возместить заказчику внесенную сумму в случае, если в стране назначения возникли обстоятельства, представляющие непосредственную угрозу его жизни и здоровью (что, вероятно, соответствует ситуации в Турции, где число инфицированным самыми разнообразными штаммами коронавируса выросло за месяц более чем в пять раз). Проблем, однако, две.

Во-первых, российские власти закрыли авиасообщение с Турецкой Республикой, оставив два регулярных рейса в неделю - но при этом лишь рекомендовали турфирмам прекратить продажи туров, в то время как норма упомянутого закона действует только в случае, если угроза жизни туристов "подтверждается соответствующими решениями или рекомендациями органов государственной власти, издаваемыми в соответствии с федеральными законами". Никаких таких распоряжений не издано - следовательно, суды вряд ли будут принимать к рассмотрению иски граждан к туроператорам.

Во-вторых, большинство комментариев относятся именно к проблеме билетов, переноса рейсов и возмещению транспортных расходов. Однако в стоимости тура значительная часть приходится на услуги по приему и размещению, перспектива возмещения которых вообще неясна (собственники турецких отелей наверняка рассматривают действия российских властей как форс-мажор, освобождающий их от каких-либо компенсаций). Поэтому не остается сомнений в том, что существенная часть уже уплаченных денег будет просто потеряна.

Особенность текущей ситуации состоит, на мой взгляд, в том, что решение о запрещении полетов выглядит совершенно рациональным. Уже сегодня значительная часть новых случаев коронавируса в России связана с возвращающимися из Турции туристами, и выезд полумиллиона человек, обычно не слишком заботящихся о соблюдении санитарных норм, не мог не закончиться очередной волной заболеваемости. Однако обоснованность действий властей не снимает вопроса об их продуманности и о том, появится ли у правительства хоть когда-нибудь понимание необходимости нести материальную ответственность за принимаемые решения - в первую очередь перед собственными гражданами.

Власти не раздавали россиянам "ветролетных" денег, которые легко можно было бы потерять на авиабилетах - и потому их нынешняя позиция, при всей её обоснованности, вылядит совершенно издевательской..."