"20 лет назад погиб "Курск". 118 человек. Большинство моряков умерли страшно, но быстро, а выжившие после двух взрывов 23 подводника - мучительно долго, с каждой минутой, с каждой каплей тающего кислорода теряя надежду на жизнь", - пишет в Facebook депутат Псковской областной думы.

"Я помню тот август. Те бесконечно долгие восемь дней, пока еще оставалась надежда на спасение хотя бы нескольких человек, породнили единым переживанием миллионы людей. Одна мысль: "Как они там?" - не отпускала нас. Мы представляли себя и своих близких там, в ледяной темноте на дне Баренцева моря, и задавались вопросом: "Что нужно сделать, чтобы их спасти?".

Люди были готовы участвовать в спасении моряков лично, в полной мере своих сил. Людей не волновали военные тайны, вопросы высшей политики и силы государства, престижа страны в глазах мира; все это было несущественно рядом с одним вопросом: как спасти живых. Вся страна жила в режиме реального времени по меридиану "Курска".

"Курск" ранил всех, у кого есть сердце.

Что самое страшное показала гибель "Курска"? Она показала бесчеловечность Путина. Его мертвое равнодушие к страданиям людей. Его способность перешагивать через чужие жизни. Его бессердечие. Август 2000 года показал всей стране, кто есть Путин. "Что случилось с подводной лодкой?" - "Она утонула" (улыбка).

Все дальнейшие события - закрытость и развал следствия, снятие всей ответственности с командования, попытки перенести ответственность за неспасение еще живых с первого лица (Верховного главнокомандующего) на любых других лиц - были следствием изначальной бесчеловечности.

Двадцать лет прошло. Что происходит с Россией? Она тонет. Тонет в бездне лжи, цинизма и трусости. Вся Россия идёт по пути "Курска". Потому что капитаны России сегодня не знают другой дороги. Они бессердечны.

Число жертв на этом пути огромно. Ни одна из этих жертв не заставила власти сменить курс. Бесчеловечность преграждает путь жизни.

Есть еще немного кислорода. Капитан-лейтенант Дмитрий Колесников еще не написал свою предсмертную записку. Но уже думает о ней: "Шансов похоже нет % - 10-20... Будем пытаться выйти. ...Всем привет, отчаиваться не надо".

Отчаиваться не надо".