"Последнее "китайское" серьезное предупреждение, которое "по-хорошему" дал белорусам вчера Лукашенко, - "устроиться на работу тем, кто не работает", выглядит забавным. Ведь одновременно он должен заставить работодателей немедленно трудоустроить "людей с криминальным прошлым, составляющих одновременно с безработными основу протестующих", - пишет журналист на своей странице в Facebook.

"Был бы Лукашенко настоящим диктатором, он отдал бы и это распоряжение,Но не отдал. И вот почему.

Обратили внимание, как он проговаривается? Он же назвал вышедших на улицу белорусов протестующими. Ба! Лукашенко вынужден признать протест, но не смеет произнести его причину! Не может же он сказать, что соотечественники вышли, чтобы сказать ему "Уходи!" или, там, - "Надоел!". А то и похлеще...

Брови насуплены, а сказать не может. Любой психиатр скажет, если долго так делать, развивается невроз. А тут и соотечественники со своей стороны тоже часто не в себе от его фортелей, побаиваются, говорят, мол, психопат, и рассказывают про него разное...

Вот и сердится на людей, подводят его, он ведь только о них и думает. На днях, наутро после "выборов" снова повторил, главная цель - люди.

Теперь-то мы понимаем, это он вслух лично отдал приказ своим штурмовикам "в черном", работающим по десяткам тысяч "безработных и криминала" на улицах.

Впрочем, есть и другая версия "китайского" предупреждения Лукашенко. Специалисты по наведению порядка и дисциплины напомнили о методичке партии и правительства времен Юрия Андропова в начале 1980-х. Тогда, унаследовав власть от "дорогого Леонида Ильича" и пересев из кресла председателя КГБ на трон генсека ЦК КПСС, Андропов решил навести порядок в городах и ловить в дневное время в кинотеатрах и прочих увеселительных местах лодырей, прогульщиков и прочих антиобщественных элементов.

И если усталый батька задумал повторить подвиг Андропова, то ему надо спешить, Юрию Владимировичу времени на это не хватило, Александр Григорьевич человек пожилой, в зоне риска 65+, должен это помнить..."