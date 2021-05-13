11 мая вооруженный 19-летний бывший студент колледжа Ильназ Галявиев пришел в гимназию N 175, где устроил взрыв и открыл огонь из ружья. В итоге погибли семь школьников и две женщины, работавшие в учебном заведении

НАК

"В казанской истории есть две мрачные иронии. Первая в том, что единственный легальный повод гражданскому лицу, не спортсмену и не лицензированному охраннику, купить и хранить боевое оружие - это убийство животных для развлечения", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook .

"Вы не можете купить простой револьвер для защиты себя, близких и имущества. Я не являюсь принципиальным сторонником гражданского оружия, не являюсь принципиальным его противником. Просто сам факт: легально доступный максимум по убойности - это травматический резинострел, с жесткими ограничениями по дульной энергии (не более 91 Дж для гражданского применения).

Но вы можете купить самозарядный нарезной карабин, вроде Сайги под патрон 7.62 (АК без режима автоматического огня) или снайперскую винтовку калибра противотанкового ружья - 338 Lapua Mag, с эффективной дальностью под километр (да, есть свои ограничения, в частности, на стаж владения гладкоствольным в пять лет для приобретения нарезного, но если задаться целью, покупка "Вепря" - решаемая задача), хранить их в количестве до пяти штук каждого вида (гладкоствольного и нарезного), если вам просто нравится убивать животных.

Насколько это странно, если задуматься. С одной стороны, жестокость к животным - это такой штамп в биографии любого душегуба. Какой-то это неправильный Чикатило, если соседка не припомнит что хвосты кошкам отрывал. С другой, убийства животных ради развлечения - единственный легальный мотив гражданскому лицу держать дома вооружение на стрелковое отделение.

Вторая в том, что нельзя исключить такого рода трагедии. Они просто будут иногда происходить. Статистически, равно как терроризм, акты индивидуального безумия совершенно не значимы. И не имеют никакого системного ответа.

Но вот нарастить их количество еще как можно. Можно сделать сильно хуже. Ведь в каждой школе, в каждом классе найдется такой мальчик или девочка - совсем не от мира сего. Одиночки, странно одетые, несамостоятельные, к жизни не приспособленные, чрезмерно агрессивные или ранимые. Которые никого не понимают и которых никто не понимает.

С вероятностью сильно выше 99% - ни к чему плохому их отстраненность от общества не приведет. Они вырастут, амплитуда сознания стабилизируется, найдут себе работу, которая не требует чрезмерной социализации (разработчик "Яндекса", как вариант) и, вполне возможно, даже преуспеют.

Но вот "решать вопрос комплексно и системно", что прямо сейчас бросились делать, составлять списки неблагонадежных, а следом - ставить на учет, прорабатывать, тягать в ПДН и ФСБ, создать им жизнь в перманентном стрессе и нетерпимости, давить на семью и дополнительно стигматизировать в коллективе - это, в общем, неплохой способ обернуть тихого хикки школьным стрелком".