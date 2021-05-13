Холон после обстрела ракетами из Газы, 11 мая 2021 года

Israel Police / Facebook

"Помимо активизации сторонников перемен, неотъемлемой частью любой революции является возбуждение на противоположном конце политического спектра - в контрреволюционном лагере. Консерваторы чувствуют, что теряют почву под ногами и устремляются в свой последний и решительный бой", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Именно этим можно объяснить случившееся на днях обострение палестино-израильских отношений. Дело в том, что израильские арабы в последнее время пребывают в состоянии фрустрации - из-за того дипломатического прорыва, который полгода назад Израиль совершил с помощью Трампа.

Прошлой осенью, как известно, еврейское государство заключило мирные соглашения с Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко; на подходе Судан, Оман и, похоже, Саудовская Аравия. Чтобы оценить масштабы происходящих перемен, достаточно вспомнить, что за предыдущие 70 лет своего существования Израиль сумел договориться только с двумя арабскими странами - Египтом и Иорданией.

Сказать, что палестинцы были этой дипломатической революцией шокированы - это не сказать ничего. Они вдруг поняли, что остаются со своим врагом один на один. Слово "предательство" в их устах было самым мягким. Я сейчас уже не помню нюансов, но осенью они озвучивали планы ограничить допуск паломников из "стран-предателей" на Храмовую гору в Иерусалиме, грозили им всяческими проклятиями и вообще призывали на их головы гнев Аллаха. В общем, палестинцы поняли, что они проигрывают, и были готовы вспыхнуть по любому - даже самому случайному - поводу. Вот, случилось.

То наступление на общественное мнение, которое развернули сейчас российские власти, имеет схожую природу. Это отчаяние пловца, понимающего, что течение несет его не туда, куда ему нужно.

Что важно понимать в таких ситуациях? В первую очередь то, что возбуждение это носит временный характер, а затем за ним следует паралич. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что процесс этот не всегда быстр. Иногда он может растянуться на годы".