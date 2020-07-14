"Понятно, что статьи УК про государственную измену и шпионаж намеренно сформулированы коряво и двусмысленно. И апеллируют к понятию "безопасность", не имеющему внятного юридического наполнения - слово давно поистерлось от частого употребления типа "продовольственной безопасности"" "нравственной безопасности", "эпидемиологической безопасности" и всякого такого", - пишет президент фонда "Петербургская политика" на своей странице в Facebook.

"Если бы парламент, Конституционный суд и контроль над правоохранителями не были бы совсем пустым звуком, было бы логично оформить все следующим образом.

А). Статья про измену - может распространяться только на дававших присягу (в случае, если инкриминируемые действия как-то связаны с присягой, а не происходят спустя 20 лет после срочной службы). Возможно, с учетом пафосности понятия есть смысл определить, что статья действует только в военное время - но тут есть о чем спорить.

Б). Статья про шпионаж - четко регламентирует, что речь идет только об очевидно секретных сведениях. И предполагает равную степень ответственности для штатских граждан страны и иностранцев. За убийство же или неправильную парковку им полагается одинаковая ответственность. Может быть, с бОльшими санкциями к находящихся к военнослужащим, работникам правоохранительных органов и госслужащим".