"Власть в России утратила даже намек на позитивную повестку, оказавшись в ситуации джинна из песни Владимира Высокого "кроме мордобития никаких чудес", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"Три года года прошло после анонсирования Национальных проектов и повышения пенсионного возраста, а никакого, даже гомеопатического, улучшения жизни россиян нет. Даже намека не наблюдается на способность властей реализовать громко анонсированные Национальные проекты.

Более того, из-за коронавируса страна вошла в тяжелейший экономический и политический кризис. Из всех управленческих методик у власти остались только полицейские дубинки и фальсификация уголовных дел.

Даже действовавшие ранее методы "закрывания глаз" на наглое воровство чиновников, "силовиков" и депутатов от партии власти перестали работать - в бюджете кончились деньги. Воровать стало нечего.

Никакой позитивной мотивации у властей не осталось! Только одно "мордобитие".