"Тут снова по какому уже кругу идут обсуждения о новых волнах обвинений в домогательствах. И, опять же, оставляя за скобками сами конкретные ситуации (меня там не стояло), меня очень радует сам факт, что люди перестали все эти ситуации воспринимать как норму. Но не все с этим согласны. Особенно мужчины. Конечно, они же никогда не были в нашей шкуре", - пишет в Facebook президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская.

"Человека, который все время должен думать о своей безопасности! Дойдет ли он по темной улице домой? Не спровоцирует ли он кого своей юбкой? Не поймет ли кто его неправильно? Как не потерять работу и избавиться от потных рук начальства там где их не должно быть и т.д. и т.п.?

Мужчины часто даже не представляют, как с юности на самом деле выглядит жизнь женщины. И как мало там безопасности и покоя. Так вот, многие мои френды с презрением и раздражением пишут про так называемую "новую этику". Меня эта новая этика очень радует ( местами, не радует там, где она начинает на свободу слова наступать), и я прям ужасно огорчена, что ее не было когда я была молодой.

Почему, блин, я должна была думать, идти ли мне на ночь с веселой компанией в гости, если в компании есть мужчины? Потому что если я иду, и мне просто хочется общаться, а им захочется секса, то то, что я пошла ночью к кому-то в гости, оказывается может быть автоматически расценено как согласие (WTF??).

Я помню, каким шоком лет в 16 для меня это было, когда в такой тусовке кто-то мне пытался объяснить, что мой приход в гости с ночевкой автоматически что-то такое означает. Я конечно всех послала на фиг, но сколько раз в итоге обламывалась и не шла никуда, куда мне хотелось, потому что не понимала, как мой приход будет воспринят и насколько там будет безопасно.

Почему женщина вообще должна БОЯТЬСЯ мужчин? Должна быть постоянно в напряжении, в полном контроле, должна думать, не воспримут ли ее одежду(?!), приход в гости, веселье, дружелюбие и т.п. - как предложение к сексу? Что хорошего в этой "старой этике"? В культуре умолчания и представления о мужском желании как по сути неконтролируемой опасной болезни. Мы жили и живем ОПАСАЯСЬ мужчин.

Почему? Они больны? Они лишены дееспособности? Они лишены способности к самоконтролю?

Нет же, нет. Это вот все та самая "старая этика" и мужская гендерная социализация делает такие "фигуры умолчания" со всеми этими "самавиноватая" и "надобылодумать".

Я хочу, чтобы моя дочка росла в обществе, где ей не "надо было думать". Где она не будет бояться ходить вечером по улице одна. Где ей не надо будет строить дуру перед начальством, скрывать свой ум или компетентность. Где никто не будет ее хватать за задницу, и это не будет частью никаких конвенциональных норм. И идея про карьеру через постель будет казаться примерно такой, как идея продажи детей в цирк. Где она свободно сможет носить, что хочет, ходить, где хочет, дружить с людьми любого пола, просто дружить. И даже, когда вырастет пойти к ним ночью в гости, даже если там будут выпивать алкоголь (если уж она будет его употреблять, надеюсь, что нет) вне зависимости от их пола, и представьте, да, это НИЧЕГО не означает.

Где люди будут спрашивать согласие ртом и получать ртом же ответ. Это не так сложно, на самом деле".