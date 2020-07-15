"Московский коэффициент вранья остается неизменным. Апрель. По официальным данным от коронавируса умерло 600 москвичей, реальное превышение уровня смертности над многолетним средним уровнем - около 2000 смертей", - пишет соратник Алексея Навального на своей странице в Facebook.

"Май. По официальным данным от коронавируса умерло 1800 москвичей, реальное превышение уровня смертности над многолетним средним уровнем - около 6000 смертей.

Июнь. По официальным данным от коронавируса умерло 1300 москвичей, реальное превышение уровня смертности над многолетним средним уровнем - около 4000 смертей.

То есть из месяца в месяц, стабильно и старательно занижают смертность чуть больше, чем втрое. И это в Москве - где:

а) со статистикой сильно лучше, чем в регионах;

б) все - от российских аналитиков до Financial Times - каждый месяц тыкают носом Депздрав в это троекратное расхождение.

И ничего, обтекают и продолжают".