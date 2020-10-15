"В связи с тем, что Навальный попал в телевизор - снова можно поговорить о "выгоде". Любой политтехнолог, любой человек работавший на серьезных позициях в больших избирательных кампаниях, знает об "этапе знакомства". Это когда не нужно еще говорить о программе, взглядах и предложениях, это когда задача произнести фамилию кандидата как можно больше раз, в любом совершенно контексте. Заказать сто билбордов и написать там: Иванов Иван Иванович, можно без пояснений. Это нужно просто для того, чтобы когда вы начнете говорить о взглядах, программе и предложениях - у избирателя не возник вопрос: а кто это вообще такой? Чтобы вот эти звуки и буквы воспринимались нативно", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook.

"Долгие годы информационная стратегия работала на то, чтобы такого этапа не допустить: не было в стране никакого Алексея Навального, был "этот гражданин", "оппозиционный блогер", "тот, кого вы упомянули". Навальный был буквально тем-кого-нельзя-называть.

И насколько бы смешно и безумно, особенно в устах президента, это ни звучало, но своя политтехнологическая логика в этом была. Владимир Путин слишком хорошо знает как телевидение способно за 3 месяца из никому и ничем неизвестного серого аппаратчика - сделать отца нации с победой в первом туре, играть с этим он не хочет.

Сегодня мы видим нечто прямо противоположное: если на сайте Первого вбить "Навальный", то результат будет таким:

2013 год: 37 упоминаний ("Кировлес" и мэрские выборы)

2014 год: 0 упоминаний

2015 год: 0 упоминаний

2016 год: 0 упоминаний

2017 год: 1 упоминание (пресс-конференция Путина)

2018 год: 0 упоминаний

2019 год: 4 упоминания (все четыре - "Человек и закон")

2020 год: 89 упоминаний, из них только в октябре уже 11, а только за вчера - 2.

За неделю его упомянули 8 раз, т.е., больше, чем в сумме за все время с 2014 - по 2019-й.

Кому это выгодно? Кому нужно помножить на ноль все умолчания и познакомить Навального с той частью аудитории, для которой телевизор - единственный источник информации? Об этом мы уже говорили: "выгода" - лженаучное манипулятивное понятие, она предполагает существование какой-то абсолютной ценности и вполне определенных универсальных действий для ее достижения.

Нет никакой выгоды, есть просто решения, которые люди принимают в момент времени, совсем не обязательно согласуясь с прошлыми и будущими. Потом они имеют дело с последствиями, не всегда последствиями ожидаемыми и принимают еще какие-то решения: на каждом шагу цепочка решений вполне может вредить автору и все далее относить его от некой цели, которую планировалось достичь в начале (хорошо если автор хотя бы помнит, какую цель он планировал в начале-то достичь).

В мире, где люди принимают рациональные решения, исходя из объективных данных - в первую очередь, не существует казино и лотерей".