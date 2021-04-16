"Опять наткнулся на суждение "если бы Гагарин дожил до наших дней, то стал бы Терешковой". Много раз в сети вспыхивали споры "а что бы сегодня делал Высоцкий?" В детстве, помню, как читал евтушенковское рассуждение на такую же тему (по памяти сейчас процитирую, "что если б револьвер не выстрелил? когда б он жив остался? быть может, поразумнел, поправел? всему, что ненавидел, все же сдался? А может, он ушел бы мрачно в сторону, молчал, зубами скрежеща, вдали, когда ночами где-то в черных воронах большевиков расстреливать везли? Не верю! Несгибаемо, тараняще он встал бы и обрушил вещий гром. И в мертвых ставший "лучшим и талантливейшим", в живых он был объявлен бы врагом")", - пишет историк на своей странице в Facebook .

"С другой стороны, в эту же проблему попадают сентенции вроде "испортил некролог" (мол, умер бы раньше, не успел что-то такое сделать или сказать). Во-первых, осуждать людей за то, что они "могли бы сделать", но не сделали - хуже, чем хвалить их за то, что они могли бы сделать, но не сделали (кто знает, на какие подвиги мог ли бы оказаться способными те, кто умер раньше предоставившейся возможности?). Пишу "хуже", а не "то же самое", потому что всегда считал правильнее думать о людях хорошо.

Во-вторых, жизнь человека длинная и разнообразная. Понятно, что разные поступки, которые человек успевает совершить, не суммируются и не компенсируют друг друга, - и, например, организатора массового террора вряд ли кто-то будет чтить за его живопись или стихи. Но вот, допустим, были политические мыслители или реформаторы, которым современный мир многим обязан, - но они были, скажем, рабовладельцами; или, для другого примера, великий писатель был антисемитом.

Так вот: мы не вершим Страшный Суд, взвешивая на весах, чего в человеческой жизни оказалось больше, что перевешивает. Если что-то, сделанное человеком, было для нас важным, повлияло на нас - на конкретных нас или на общество в целом, а может и на человечество, - и это влияние нас развивало, мы можем его оценить как положительное, - то это точно не стирается какими-то (поздними) высказываниями того же человека или его взглядами (на сферу, в которой он ощутимого для нас наследия не оставил). Не судите посмертно артиста за его политические взгляды, а политика - за плохой художественный вкус.

Из этого, конечно, следуют и выводы по поводу памятников: ставя памятник человеку, на самом деле мы ставим памятник какому-то одному его делу, одной стороне его человеческой натуры. Одномерных людей не бывает, - и когда-то придут те, кто захочет снести памятник, вспоминая о том же человеке нечто другое.

Кстати, иногда на памятниках уточняли, что именно хотят прославить (так и писали на постаменте - "NN - создателю конституции" или "ХХ - великому писателю" или "YY - жертве NN"). Так давно не делают, - и кажется мне, скоро перестанут и ставить людям памятники. Это такой косвенный результат усложнения нашего мира. Но усложнение значит и готовность принять его (мира, - и отдельного человека в нем) несовершенства".