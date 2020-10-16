"Поскольку Алексей Навальный, слава Богу, быстро идет на поправку, пишет посты, раздает интервью и снимается в роликах, теперь о нем опять можно писать политическую аналитику. Так что воспользуюсь ситуацией, чтобы написать 3 очень простых пункта", - пишет публицист на своей странице в Facebook.

1

Виртуально я дружу с Алексеем на протяжении почти 15 лет, и все эти годы мне очень нравилось практически все, что делает, и как на что реагирует. Вплоть до того, что если бы я в какой-то момент не решил принципиально сохранять политическую независимость, то уже давно пришел бы к нему в штаб.

Дело в том, что в отличие от всех остальных российских оппозиционеров Навальный - чуть ли не единственный, кто понимает разницу между ПОЛИТИКОЙ и МОРАЛЬНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ. Все остальные постоянно подменяют одно другим (вероятно, причина в нашей истории: конкурентной политической культуры в России почти никогда не было, а вот дворянская, а затем и интеллигентская этики, подробно описывающие как можно и как нельзя себя вести, существовали и играли важную культурную роль).

Меж тем эти две позиции не только различаются между собой, но зачастую ровно противоположны по своим принципам. Моральные авторитеты - штука эксклюзивная: чуть только ты сделал или сказал что-то не то, сразу же из их числа вылетаешь, следующий провинился - и он вылетает, и так далее. Они всегда в подавляющем меньшинстве, тщательно следят за чистотой рядов и свысока поглядывают на остальных - не таких безупречных. Политика же, наоборот, инклюзивна: невозможно добиться власти, не обращаясь к самым разным кругам сторонников, зачастую очень далеко отстоящих друг от друга (см. хоть на нынешние президентские выборы в США, где Байден пытается удержать все края - от анархистов и коммунистов до вашингтонских "белых воротничков", а Трамп - от ортодоксальных иудеев до симпатизирующих Гитлеру нацистов).

Соответственно, для меня очевидна была правота Алексея по двум наиболее часто инкриминируемым ему темам: заигрывание с националистами в 2005-2013 гг. и "умное голосование".

По первой теме, думаю, он исходил примерно из того, из чего в то же время исходил и я: почти во всех посткоммунистических странах (Польша, страны Балтии, Сербия, Грузия, Украина и т. д.) победа над диктатурами оказывалась возможна лишь благодаря ситуативному союзу либералов с националистами. До сих пор думаю, что и у нас это была вполне возможная перспектива, просто аннексия Крыма и российско-украинская война ее обломали (возможно, кстати, для Кремля это было дополнительным аргументом для развязывания антиукраинской кампании). Так что здесь Навальный проявлял себя именно как политик, претендующий на победу, а не моральный авторитет, для которого главное сохранить белизну одежд, не сообщаясь с "нечистыми".

По второй все и вовсе просто: в условиях диктатуры любые выборы не являются способом делегации своих представителей во власть, как в демократиях. Но лишь своего рода присягой на верность исполнительной власти. Если население той или иной территории на очередных выборах проголосовало за ставленника исполнительной власти, значит оно подтвердило свою присягу и свою лояльность, значит все нормально, можно и дальше продолжать в том же духе. Если же оно предпочло кого-то другого - кого угодно еще, значит оно взбунтовалось и присягать на лояльность отказывается. А кем именно будет новоизбранный депутат - далеко не так важно, тем более депутаты у нас почти никаких полномочий все равно не имеют. Сами выборы в этой системе важнее наступающих за ними последствий. (Даже если не говорить о том, что и последствия в этом случае могут оказаться более интересными - см. кейс с победой ЛДПР в Хабаровске).

2

2020-й год стал чуть ли не первым годом, когда я был очень сильно расстроен словами и действиями Навального и во многом в нем разочаровался. Основная причина - его категорический отказ включаться в кампанию против изменения Конституции и обнуления сроков Путина вкупе с неспособностью убедительно обосновать причины этого отказа.

Лично я до сих пор считаю: это была грубая политическая ошибка! Да, конечно, сразу было понятно, что победить Путина на общероссийском голосовании невозможно, это не настоящий референдум, у нас не Чили и так далее (это обычный набор аргументов, которые Алексей и Леонид Волков приводят для обоснования своей позиции - вот, к примеру, недавно у Дудя в очередной раз). Но причем тут это?! "Умное голосование", выдвижение независимых кандидатов на выборах, антикоррупционные ролики и т. д. тоже не приводят к моментальной смене режима. Но все они важны как кирпичики, вынимаемые из основания, на котором стоит диктатура. И кирпичек в виде кампании "Нет!" мог - и должен был бы! - привести к очень важному результату: многократному увеличению и объединению активных и пассивных сторонников антипутинской оппозиции. Примерно такому же, как протесты 2011-2012, если не большему: на порядок, а то и на два.

Изначально ведь было ясно: число людей, которые так или иначе пойдут голосовать против этих поправок и обнуления, будет ВО МНОГО РАЗ БОЛЬШИМ, нежели число участников ЛЮБЫХ оппозиционных акций. Даже без всякой кампании. Просто потому что людей достало, и они, наконец, готовы заявить об этом вслух.

Так оно и оказалось. Даже по официальным, сильно заниженным цифрам, этим летом за "нет" проголосовали 16 миллионов человек (а по неофициальным подсчетам, похоже, что их было и вовсе от 20 до 30 миллионов). И это все были люди, сознательно готовые произвести какие-то действия - прийти на участок, затребовать урну к себе домой, зарегистрироваться в электронной системе - лишь бы высказаться против продления полномочий Путина. 20-30 миллионов активных и сознательных сторонников антипутинской оппозиции - это огромная армия, с которой невозможно не считаться в любой системе, пусть даже самой диктаторской! Никогда за все 20 лет ничего подобного у нас не было и близко.

Единственное, что было нужно - как-то "забрендировать" этих людей, объединив их между собой и превратив - по крайней мере медийно - в единую политическую силу, которая и должна была бы стать ядром для оппозиционной деятельности 2020-2024 (разумеется, еще в процессе кампании надо было говорить о том, что фиктивным голосованием она не заканчивается, и мы будем продолжать ее до 2024 года). Например, по итогам голосования можно было бы объявить о создании отдельной партии "Нет" для выборов в ГД-2021, и Кремлю было бы очень трудно объяснить, почему он не готов регистрировать и пропускать в парламент политическую силу, которую даже по их собственным данным поддерживают больше 20% избирателей. В то же время символика этой общенациональной кампании могла бы стать чем-то типа БЧБ-цветов для беларусов, которая сейчас использовалась бы и в Хабаровске, и в Куштау, и на всех остальных протестах. И так далее, вариантов была бы уйма. В любом случае это была бы совсем иная политическая реальность, в которой страна уже официально разделена почти пополам, причем число сторонников оппозиции быстро растет.

К сожалению, так получилось, что единственным человеком, способным провести такую объединяющую кампанию, был Навальный. Только у него были для этого медийные (каналы, соцсети), организационные (сеть штабов по стране) и финансовые (уже отработанные механизмы крауфандинга) возможности. Плюс имя, известность, харизма и проч. Ни у кого на 2020-й год в России ничего подобного не было и близко, глупо с этим спорить, это объективный факт.

Однако Навальный категорически отказался в эту кампанию включаться, хотя, насколько я знаю, уговаривали его почти все - и публично, и непублично - и до последнего надеялись, что он все-таки передумает. Но увы...

В результате я начал другими глазами смотреть на ряд популярных обвинений Навальному из недр либеральной оппозиции: вождизм, неготовность слушать чужие мнения, негибкость, неспособность к сотрудничеству, возможно и вовсе негласные договоренности с властью, проявляющиеся в решающие моменты... черт его знает, может, и не зря об этом многие говорят?

Вслед за этим последовала достаточно странное требование к Путину (!) объявить в стране чрезвычайное положение. Затем публичная разборка с в целом оппозиционными, но недостаточно блюдущими моральную чистоту журналистами - не "инклюзивная", но как раз-таки типичная "эксклюзивная", ровно в стиле моральных авторитетов из п.1. В общем, на момент середины августа мне уже почти казалось, что все, пора искать новых лидеров оппозиции, этот, похоже, сливается...

3

Разумеется, отравление в этом смысле все изменило. Попытавшись убить Навального, Путин (а, я надеюсь, все понимают, что покушение с помощью нового типа боевого химического оружия при демонстративном отказе от попыток как-либо его расследовать, несмотря на все проблемы и санкции, однозначно указывают на личное участие Путина) сам выбрал его в качестве равновесного себе противника. Это вполне классический сказочный сюжет, из современных произведений фигурирующий, например, в Гарри Поттере: пытаясь убить Гарри, Волан-де-Морт своими руками превращает его в своего будущего победителя. (Сходство усугубляется и тем, что, как и Гарри, Навальный возвращается фактически с того света, из какого-то пограничного мира - чтобы завершить начатое и наказать злодея).

Но в этом раскладе никаких вариантов больше не остается! Невозможно говорить "я против Волан-де-Морта, но Гарри Поттер мне тоже не нравится, чума на них обоих". Тут остается только "или-или". Если ты критикуешь Навального, теперь ты должен продолжать это одним из двух вариантов. Либо: "вот поэтому я поддерживаю Владимира Владимировича Путина и дальнейшее укрепление его режима". Либо: "но несмотря на все эти недостатки я все равно за Навального". Третьего не дано.

Не верите сказочным аллюзиям, посмотрите реакцию остального мира: что там сейчас говорят и пишут, кого повсеместно знают как лидера российской оппозиции. Вы ничего не сможете с этим поделать. Путин vs Навальный, Навальный vs Путин - на ближайшие годы российская внутренняя политика сводится только к этой дихотомии. Это объективная реальность, которую можно только принять.

Ну, и в этом раскладе мой выбор, конечно же, очевиден. Тем более с учетом п.1 он не так уж и сложен. Это не отменяет того, что когда-нибудь я все-таки был бы рад получить какие-то более убедительные разъяснения по п.2 , а еще лучше признание, что это была ошибка - и до тех пор эта непонятка будет торчать у меня в голове, никак я ее оттуда выбросить не смогу. Однако на время она отходит на второй план. Сейчас не поддерживать Навального невозможно. Надеюсь, это все понимают".