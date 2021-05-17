"Китай впервые (и с первой попытки) осуществил успешную посадку аппарата "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" на поверхность Марса. Сообщены координаты точки посадки: 109.7 E, 25.1 N, что менее 40 км от целевой точки на равнине Утопия", - пишет в Facebook эксперт в области авиации и космонавтики.

"Если американский марсоход Perseverance садился сразу с подлетной траектории, то китаец - с околомарсианской орбиты, поэтому зонд сначала изменил орбиту на "попадающую" траекторию, отделил спускаемый аппарат (посадочную ступень с марсоходом), а через 30 минут после отделения вернулся на свою орбиту. Вот такое интересное маневрирование около Марса (если не ошибаюсь - тоже впервые).

Теперь на Марсе в рабочем состоянии три марсохода, два стационарных аппарата и один вертолет, из которых один посадочный аппарат и марсоход китайские, все остальное американское. На орбите вокруг Марса работают американские, европейские и китайский с арабским аппараты, на борту некоторых из них есть отдельные российские приборы. Эта картина сейчас как нельзя лучше и самым объективным образом отражает "кто есть кто" в мировой космонавтике. Сама жизнь отранжировала всех участников.

Что касается Китая, то он превзошел СССР (про Россию речи вообще нет) в исследованиях Луны, посадив луноход на ее обратную сторону, и вот теперь - в исследованиях Марса. То же самое в пилотируемой космонавтике: Китай начал сборку многомодульной орбитальной станции на околоземной орбите (мы подойдем к этому не ранее 2025 г.), запустив первый ее модуль на ракете с водородной первой ступенью (у нас этого даже в планах нет), и испытал в космосе прототип своего нового космического корабля (наш "Орел" заявлен к полету в конце 2023 г., чего - утверждаю - не случится).