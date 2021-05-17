"Пишут, что за регистрацию на сайте Навального руководство московского метрополитена уволило уже больше ста своих сотрудников. Это не какой-то там "офисный планктон", это машинисты, дежурные по станции, обслуживающие эскалаторов, работники ремонтных бригад и так далее", - пишет политолог на своей странице в Facebook .

"Новость эта является очередным доказательством того, что протест вышел за пределы среднего класса и пошел в народ. В тот самый "глубинный народ", который все эти годы являлся социальной базой режима. Бить по этим людям - для властей это примерно то же самое, что рубить тот самый сук, на котором сидишь. Ничего другого, однако, не остается. Запас оптимальных решений исчерпан, приходится выбирать между плохим и совсем плохим.

Любое затухание протеста, связанное с репрессивными действиями властей и неудачными тактическими решениями оппозиционных политиков, носит в этих условиях временный характер и ничего не меняет с точки зрения долгосрочных перспектив режима.

Последние, безусловно, печальны".