"Многие легкомысленно относятся к чтению стенограмм на официальном сайте Кремля. Пробегут глазами по диагонали, вспомнят, что вроде это по телевизору уже показывали и теряют интерес. Я же к весточкам из Кремля отношусь трепетно, каждому абзацу тщательное внимание уделяю. Прочитаю и задумываюсь: вдруг запрятана там среди слов какая умная мысль, а я ее сразу-то и не уловил! И еще раз перечитываю.

"Вот, к примеру, дали стенограмму заседания Совбеза. Не полностью, конечно. Но раньше лишь 2-3 строчки о повестке, а тут побаловали некоторыми подробностями. У меня-то и раньше сомнений не было, что это очень-очень серьезный орган, и вопросы они там рассматривают глобальные. Но, чтобы до такой степени... В общем, только к утру я полностью осознал непосредственную угрозу израильско-палестинского конфликта для нас, обусловленную фактом близости границ России с Израилем.

Утром возобновил дальнейшее чтение и мне снова открылось! Теперь уже про Украину. Владимир Владимирович с огорчением констатирует дальнейшую деградацию ихних властей по части обеспечения политических свобод. Глубокая печаль слышится в голосе Президента России, когда он говорит : "Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации - и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода".

Вот ведь как обернулось, как аукнулось для народа стремление властей Украины влиться в Евросоюз. Страна стремительно погружается в пучину презрения к гражданским правам простых людей, жестоко уничтожаются остающиеся островки политического многообразия, душится свобода слова. А Европа молчит.

А разве могло бы такое случиться, останься Украина в братских отношениях со своими прежними ближайшими друзьями-соседями? Мы-то, россияне и белорусы, привыкли к политическому плюрализму, никто у нас не преследует оппозицию, не посягает на независимые СМИ.

Неужто мы и вам, украинцам, не подсобили бы в развитии свобод? Да без сомнений!"