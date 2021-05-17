"Подлинно великие страны, вроде Голландии, которую ее жители-бобры буквально выдрали из моря, сделав из безжизненных соленых бухт и болот процветающее государство, или Япония с Южной Кореей, поднявшиеся в прямом смысле из послевоенного пепла, или Эмираты с Израилем, создавшие условия для жизни человека из песка и соленой воды, о величии не задумывались, оно приходило как факт, после упорного, осмысленного и целенаправленного труда, подчиненного одной цели - создать приспособленное для достойной жизни их граждан пространство", - пишет аналитик и публицист на своей странице в Facebook .

"Мы торгуем со всем миром, за счет этого зарабатываем, за счет этого растим свою страну - значит нам нужны удаленные порты, базы и торговые фактории, значит нам нужен сильный торговый флот, значит нам нужен и сильный военный флот, чтобы охранять все это богатство - случай Голландии и Англии. Не торговали бы, не строили на этом свое развитие, не было бы ни флотов, ни факторий, ни баз ни колоний, потому что было бы не нужно, а значит лишняя и бессмысленная трата сил и средств, которые нужны для того же развития страны, пошедшей, как, скажем, Швеция или Дания в ином направлении.

В случае России/Советского Союза/снова России иная политика. Поскольку у "настоящих держав" есть сильный флот и заморские базы с колониями, значит и нам они нужны, не важно, что там это инструмент получения прибылей, а для нас только лишние расходы, поскольку ни оживленной торговли, ни эксплуатации ост или вест-индий, африк и индокитаев мы не ведем. В итоге же царский флот стоит, запертый в Балтийском и Черном морях, периодически проводя показательные парады для августейших персон в Маркизовой луже, оттягивая жизненно-важные и огромные средства от развития страны, зато "как у взрослых".

Советская политика хотя бы могла оправдываться целями всемирной экспансии, основанной на идеологии, другой вопрос, что опять же эта экспансия не давала пользу стране-метрополии, а производилась за ее счет, только вытягивая последние силы и жизни из Центральной России.

Но сейчас, в очередной раз мы сооружаем очередные, огромные и бесполезные артефакты своего имперского карго-культа, опять проникая с базами в сердце африканского континента и Латинской Америки, опять подкармливая диктаторов-вассалов, опять вкладываясь в проекты, возврата от которых не будет никогда.

Папуасы строили самолеты для карго-культов из отходов своей жизнедеятельности, разница между ними и нами в том, что говна и палок, как и свободного времени у них было предостаточно, и потратив пару дней на очередной макет аэроплана или аэродрома, они уходили пить пальмовое вино и построенное не тяготило их и не требовало ежедневных расходов на поддержание и функционирование.

В отличие от, скажем, очередной базы на Красном море, чье единственное назначение не защищать наш торговый поток через Суэц, потому что этого торгового потока там практически нет, а в случае чего воткнуть очередную шпильку в бок гадким врагам, перекрыв к чертям весь транзит. То есть не помогать стране зарабатывать и становиться сильнее, а создать шанс для очередной пакости, которая не поможет ни нам, ни остальным.

Мораль сей басни проста - те, кто достигал истинного "величия", что бы ни значило это слово, никогда за ним не гнались, оно приходило, как результат долгой работы на благо своей страны. Те же, кто пытался скопировать внешнюю атрибутику "взрослых держав", вместо того, чтобы повторить их суть, регулярно оказывался в дураках. Хотя мог какое-то время гордо выпячивать губу, в иллюзии что он ничем не отличается, а то и превосходит по силе и престижу других монархов или президентов".