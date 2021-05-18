"Вдогонку к моему посту про социолога Рональда Инглхарта я нарисовал несколько графиков, иллюстрирующих процесс изменения ценностей в российском обществе. Источник данных - проект Всемирное исследование ценностей (детище профессора Инглхарта)", - пишет социолог на своей странице в Facebook .

"Мы видим, что падает доля людей, считающих уважение к власти хорошей чертой. На протяжении жизни отдельных людей эти установки меняются не слишком сильно (хотя на них влияют, например, экономические факторы или пропаганда), но пиетет перед властью падает с каждым следующим поколением.

Аналогичным образом меняются и некоторые другие вещи - например, растет принятие однополых отношений (нарушающих естественную гендерную иерархию и потому ненавидимых традиционалистами всех мастей) и ценность интеллектуальной свободы. Люди также меньше одобряют государственное вмешательство в экономику.

Важно понимать три вещи. Первое: никакого "менталитета" не существует. Менталитет предполагает статичность, а ценности меняются - хотя и медленно, как климат, как отступление ледников в горах. Второе: эволюция ценностей снижает легитимность диктатур, в том числе и нашей. Это, конечно же, не означает, что власть скоро сменится - путинский режим может продержаться еще десятилетия. Но благоговейного трепета перед властью с каждым годом становится все меньше. Все меньше людей, у кого разливается покой на душе при созерцание вертикали, и кто считает легитимным насилие ради поддержания иерархий. Третья: одна из задач путинского политического проекта - борьба с этим историческим процессом.

Все эти попытки ограничить интернет, и насадить "патриотическое воспитание" в школах. Все эти "малышковые войска" в детских садах. Все эти ритуальные заклинания про "традиционные ценности", которые стали, видимо, частью канона (при том, что открыто сформулировать, что это за такие ценности, мало кто берется - это трудно сделать, если вы не хотите привлечь внимание санитаров). Власть в панике - тем более что она, видимо, не в состоянии понять, что имеет дело с естественным, глобальным процессом, а не с вражескими происками".