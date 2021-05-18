"Проблема закона о просветительской деятельности - не в очевидной его омерзительности для приблизительно всех умеющих читать и писать. Проблема - в его ошибочности. Вернее - в ошибочности тренда, продолжением которого он является", - пишет президент фонда "Петербургская политика" на своей странице в Facebook .

"Тренд заключается в растущем игнорировании (как минимум) и постепенном запрете (это дело менее быстрое) любой инаковости. Не так важно, идет ли речь о геях, "Свидетелях Иеговы"*, ученых-грантополучателях, школьниках (чуть более, чем полностью), любителях обсценной лексики или о машинистах, как-то не так объявляющих станции орденоносного метрополитена.

Логика "просветительская деятельность всегда во зло" не просто фиксирует собственное (тоже ошибочное) представление о нежизнеспособности неконкурентоспособности лоялистского просвестительского контента. Оно игнорирует то несложное обстоятельство, что просветительство, наука (равно как искусство, религия, хобби и даже акцент на сексуальности самых разных ориентаций) - это не столько потенциально революционные ячейки, сколько пути отвлечения от реалий и от потенциальной "классовой борьбы". По большому счету секты, порой куда более интересные, чем эта самая классовая борьба. Люди слушают лекции условного Дмитрия Быкова (пусть со всеми внутренними политическими подковырками, которые у него там есть), но после них склонны пойти в библиотеку, а не на площадь.

Строго говоря, тут бывает два пути. Первый - условно камбоджийский - репрессирование любой инаковости. Который неизбежно (хотя и не быстро) провоцирует политизацию и мобилизацию репрессируемых - хотя кроме пребывания под гнетом репрессивного тренда их особо ничего не объединяет. Второй хотелось бы назвать для симметрии китайским - но это будет справедливым только в цитировании лозунга про "сто цветов". Он предполагает, что люди легко переключаются с политического на неполитичное и с "общего" на "частное", если это неполитическое и частное кажется им более интересным.

Возьмем, к примеру, дачников или обитателей гаражных сообществ в советское время - им дали возможность внутренней эмиграции, минимизируя пересечения с государством - в результате ни те, ни другие не были движущей силой смещения советской власти, а спокойно наблюдали из партера или с балкона. То же самое было с верующими (не важно, православными или пятидесятниками) или там собаководами. Да и после падения советской власти важным фактором распада интереса к политике становится появление многообразных неполитических изданий, оказавшихся не менее увлекательными - от Cosmo до "Вестника ЗОЖа".

Поэтому самое логичное для недопущения сращивания общественной и политической жизни - как раз поощрять и не мешать жить всем этим микросектам - от библиофилов и вышивающих бисером до бинджвотчеров и BSDM. Не допускать их политизации и политического единения - тем более что объективно их ничего не объединяет.

Но вместо поощрения ухода желающих потенциальных недовольных в эту свою науку, искусство, геймерство, собирательство и бортничество, наоборот, зачем-то делают недовольными плюс/минус всех, кто связан с наукой, просветительством и атипичными хобби.

А ведь еще Маяковский указывал на смертельную опасность для дела революции "страшнее Врангеля" обывательского быта и домашних канареек. Но все болели, когда это в школе проходили".