"Среди причин того, что маленький и мстительный человек из Кремля решил добить Навального в тюрьме (а ответственность здесь только его) - публичные спикеры забывают вполне возможно что и главную. Ведь Навальный не просто выжил после покушения и посмел вернуться. По пути он вовсе уничтожил реноме главного детища Владимира Путина, того, на что тот не жалел ни денег, ни полномочий - всей индустрии спецслужб", - пишет обозреватель на своей странице в Facebook .

"По звонку Навального своему отравителю есть только два варианта. И оба хуже. В первом: все российское чекистско-ментовское сообщество до того некомпетентно и коррумпированно, что не только проваливает операцию всей жизни - устранение главного оппозиционера, но с радостью продает кому угодно любые сведения, до которых имеет доступ, в том числе - на своих же коллег (что правда).

Во втором, который продает публике сам Путин и (возможно) в это верит: российские спецслужбы на собственной территории буквально живут под колпаком. "Западные партнеры", чьи данные Навальный "легализовал" знают буквально все: кто они такие, как выглядят, где живут, когда вышли из дома, сели на самолет, какую машину купили.

Ирония в том, что от смены условий задачи ее вопрос-то не меняется: а нахрена ж такие спецслужбы вообще нужны? Либо они сами все провалят и все сольют за ценник приличных кроссовок, либо этого даже не очень нужно, потому что потенциальный противник все и так знает.

Итог-то один, все участники суперсекретной группы ликвидаторов - теперь звезды интернета и мирового эфира.

Но Путин этих людей двадцать лет взращивал, накачивал полномочиями и бюджетами, с увлеченностью фермера размножал и скрещивал. Это они торгуют ему защитой от дурного глаза, лихого человека и цветной революции, это для него они пишут отчеты о "разработке экстремистского сообщества" и "предотвращении террористических актов".

Они же последняя линия защиты перед троном, они его стерегут (в воображении того, кто на троне). Осознать весь масштаб колхоза, некомпетентности, убожества, вранья, очковтирательства, причем осознать еще и публично, невольно показать всем свой магистральный проект кишками наружу, а в тех кишках - низкооплачиваемые полуграмотные сторожа из "Пятерочки" в офицерских погонах.

Уж в репрессивном и полицейском государстве, не ограниченные правами свободами граждан, независимым правосудием и парламентским контролем над расходами, спецслужбы должны же бурно цвести. Хоть что-то же должно работать прилично.

А не работает. И все это увидели. Не "Щит и Меч", а какое-то ДМБ на выходе. Это как осознать что на твоем фамильном замке украли столько, что теперь под позолотой на белом мраморе процветает плесень. Это должно быть прям очень обидно.

Особенно, если ты совершенно случайный человек, который уже так долго не выходит из царских покоев, что даже сам поверил будто бы тебе здесь место".